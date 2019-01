iPad mini, AirPods, iPod touch : vers un keynote Apple en mars ?

Début d'année chargé pour Apple. La marque à la pomme travaillerait sur plusieurs nouveaux produits, selon plusieurs rumeurs et des informations trouvées dans la version bêta de la dernière mise à jour de son système d'exploitation, iOS 12.2. Un nouvel iPad mini, un nouvel iPod touch ainsi que de nouveaux écouteurs AirPods pourraient être présentés dans les semaines à venir. Apple devrait également lancer son service d'abonnement aux magazines de presse. Un keynote pourrait être organisé au mois de mars pour présenter ces nouveautés.

Un nouvel iPad mini. Laissé sans mise à jour depuis septembre 2015 au profit des autres modèles de la gamme, l'iPad mini pourrait revenir sur le devant de la scène, selon plusieurs sources. Plusieurs nouvelles références d'iPad ont été repérées par le développeur Steven Troughton-Smith dans la version bêta d'iOS 12.2. Baptisé iPad 11 et décliné en plusieurs versions Wi-Fi et Wi-Fi + 4G, ce nouvel iPad devrait être équipé d'un processeur plus puissant, d'un meilleur appareil photo, de quatre haut-parleurs et d'une prise jack. L'écran, lui, conserverait une diagonale de 7,9 pouces. Apple n'aurait en revanche pas prévu de lui ajouter le système de reconnaissance faciale Face ID, selon les informations trouvées dans iOS 12.2. Ce nouvel iPad mini pourrait être mis en avant dans le cadre du lancement par Apple d'un service d'abonnement mensuel permettant d'accéder à des magazines.

In theory, iOS 12.2 references four new iPads in WiFi & Cellular variants (perhaps mini, and 9.7"?), all without Face ID, and a (seventh-gen?) iPod touch with no Touch ID nor Face ID pic.twitter.com/xiJN6kmmTe — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 25 janvier 2019

'Dis Siri' sur les AirPods. Les écouteurs sans fils d'Apple, les AirPods, pourraient également bénéficier d'une mise à jour. En conservant le même design, les écouteurs devraient embarquer la fonction 'Dis Siri' qui permet de déclencher l'assistant vocal à la voix simplement en l'interpellant. Des capteurs de santé pourraient également être intégrés directement dans les écouteurs. Cette mise à jour serait également l'occasion pour Apple de commercialiser le boîtier de recharge sans fil, initialement annoncé en septembre 2017.

Et un nouvel... iPod ? Beaucoup le croyaient mort et enterré, mais l'iPod touch pourrait être remis au goût du jour. Une version "iPod 9,1" est mentionnée dans le code d'iOS 12.2 laissant envisager la sortie prochaine d'une nouvelle génération du baladeur à écran tactile d'Apple. Ce dernier ne serait pas équipé de Face ID ou de Touch ID, mais devrait rester l'appareil iOS le plus accessible de la gamme d'Apple. Il pourrait également être utilisé pour le lancement du service d'abonnement à des magazines d'Apple.

Pour présenter ces nouveautés, Apple pourrait organiser une grande présentation dans le courant du mois de mars. L'an dernier, cette période avait été l'occasion pour Apple d'organiser un événement dédié à l'éducation dans un lycée de Chicago.