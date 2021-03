Instagram renforce la protection des mineurs avec une nouvelle fonctionnalité

"Ogre numérique", "enfants-sandwichs"... Les alertes sont de plus en plus nombreuses ces dernières semaines quant au risque que représentent les réseaux sociaux pour les plus jeunes. Des mises en causes qu'Instagram semble avoir prises en compte dans sa nouvelle mise à jour. L'application a décidé de mettre en place une nouvelle fonctionnalité qui vise à renforcer la sécurité de ses jeunes utilisateurs. Dans le viseur d'Instagram : les échanges de messages privés, et donc potentiellement d'images et de vidéos, entre ses utilisateurs adultes et ses utilisateurs mineurs.

Identification des adultes au comportement jugé suspect

La nouvelle fonctionnalité lancée par le réseau social a pour but d'empêcher les adultes d’envoyer des messages personnels aux mineurs qui ne suivent pas leur compte. Autrement dit, les enfants ne pourront plus recevoir de messages d'inconnus, ce qui était encore possible auparavant.

Autre dispositif mis en place par Instagram : les mineurs recevront des notifications au sujet d’adultes qui ont fait preuve d’un comportement jugé suspect sur le réseau social. Cela concernerait par exemple un utilisateur qui aurait envoyé un grand nombre de demandes de messages ou d'abonnements à des personnes de moins de 18 ans. Encore faut-il que les utilisateurs mineurs d'Instagram soient bien identifiés comme tels par la plateforme, qui s'appuie sur la date de naissance renseignée au moment de l'inscription.