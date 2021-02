Sera-t-il bientôt possible de recharger son smartphone en deux minutes ?

Et si oublier de brancher son smartphone durant la nuit ne vous condamnait pas à vous balader avec un chargeur ou à quémander un câble à un collègue ? Ce sera prochainement possible grâce à l'arrivée de supers-chargeurs capables de recharger complètement la batterie de votre téléphone en moins de deux minutes, le tout sans fil. Cette prouesse est due à une technologie développée par la société Voice Life, qui s'appuie sur le graphène.

Vers des bornes payantes de rechargement rapide dans les aéroports

Ce matériau a la capacité étonnante - et bien pratique - d'emmagasiner de grandes quantités d'électricité très rapidement. Si l'idéal serait bien-sûr d'adapter les batteries des smartphones avec cette technologie, il n'est pas encore nécessaire de remplacer son téléphone. Car Voice Life dispose d'une coque spéciale dans laquelle on insère un téléphone doté d'une batterie lithium standard pour le recharger rapidement. L'objectif est de créer des bornes de recharges payantes dans les lieux où transitent beaucoup de personnes, comme les aéroports, les salles d'attente, ou même les quais du métro.

Une incertitude demeure néanmoins : la date à laquelle on pourra recharger son téléphone en moins de temps qu'il ne faut pour dire "excusez-moi, avez-vous un chargeur pour iPhone/Androïd s'il vous plaît ?". Une démonstration a récemment été faite avec différents appareils (iOS et Androïd), et il faut désormais passer à la phase industrielle.