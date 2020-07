Huawei met en lumière l’excellence à la française

Le contexte de crise sanitaire a été particulièrement dur pour les entreprises ; le programme Digital InPulse est donc un levier d’autant plus précieux pour favoriser la relance économique au sein de nos territoires. Avec Digital InPulse, Huawei contribue à l’innovation Made in France, participe à la relance économique des territoires et encourage le développement des start-up françaises à l’international.

Mettre l’innovation "made in France" à l’honneur

Pour faire rayonner le "made in France", Digital InPulse renforce les écosystèmes et les partenariats locaux ; et aide aussi les entrepreneurs français à créer des opportunités de développement à l’international. Les entreprises peuvent ensuite tirer le meilleur du programme, et sur la durée. Ainsi, l’un des lauréats 2017, Histovery, travaille sur des projets concrets de tournées dans les grandes métropoles chinoises. De son côté, Cosmo Connected (lauréat 2018) a su capitaliser sur les campagnes de communication autour de Digital InPulse pour augmenter sa notoriété.

Le thème de l’édition 2020 est "App4Good": une exploration des applications pour smartphones qui contribuent à rendre notre monde meilleur. Comme aujourd’hui, plus des deux tiers de la population mondiale possède un smartphone, autant faire en sorte que cet outil ait un impact positif pour chacun... D’où la stratégie d’inclusion numérique Tech4All qui concerne la technologie, les applications et les compétences. Applications de mobilité intelligente réduisant notre empreinte carbone, applications à base d'intelligence artificielle aidant les enfants sourds à apprendre à lire... les applications innovantes pour un impact positif à long terme seront au cœur de l’édition 2020.

Dynamiser les territoires et encourager le développement des start-up françaises à l’international

Nos territoires regorgent de possibilités, et Digital InPulse entend donner la chance à des projets territoriaux innovants de rayonner à l’échelle régionale, nationale et même internationale.

Des partenariats sont menés à l’échelle locale pour dynamiser les territoires. La French Tech soutient le programme et est présente dans toutes les villes, avec par exemple H7 à Lyon, Euratechnologies à Lille... Huawei collabore aussi avec des partenaires stratégiques comme le Comité Richelieu qui fédère les PME d'innovation et de croissance.

Au-delà des frontières françaises, Huawei, avec son partenaire Business France, encourage le développement international des start-up françaises, en particulier en Chine. On peut ainsi penser à AZOTH SYSTEMS qui a signé un contrat avec le Shanghai Salvage Bureau après sa participation à Digital InPulse en 2016. Aujourd’hui, plus de 200 Français sont réunis au sein de la French Tech à Shenzhen et à Hong-Kong.

Et l’aventure Digital InPulse ne s’arrête pas là, puisque les lauréats ont accès à un Club Alumni pour garder contact, encourager les échanges, soutenir et accélérer leur développement.