Guerre sous-marine : la France va produire ses propres bouées acoustiques de détection

La France avait besoin de retrouver sa souveraineté dans le domaine des bouées acoustiques. Jusqu'à présent, le pays achetait cet équipement aux Américains, mais la menace sous-marine s'amplifiant, le ministère des Armées a décidé du lancement d'une filière de production.

Les sous-marins russes rôdent le long des côtes françaises jusque dans le golfe de Gascogne. La Méditerranée abrite quant à elle des sous-marins algériens et turcs, toujours plus perfectionnés et discrets. Selon Vincent Groizeleau, rédacteur en chef du site "Mer et marine", la menace est omniprésente. Il décrit les bouées acoustiques comme essentielles pour la France, permettant de repérer les approches près de nos côtes, des bases navales, y compris celles abritant les sous-marins nucléaires.

© Ministère des armées

(Crédit : ministère des Armées)

La protection des voies maritimes

Mais ces bouées peuvent aussi servir à "la protection du Charles de Gaulles quand il part en mission et la protection du trafic maritime qui traverse le monde entier", ajoute-t-il. Les lignes maritimes entre l'Europe et l'Asie, par exemple, peuvent être coupées par un "sous-marin adverse". "Dans le cadre d'un conflit, il faut aussi avoir ces moyens-là pour débusquer le sous-marin, l'empêcher d'approcher et le neutraliser au besoin." Chaque année la France utilise entre 4.000 et 7.000 bouées acoustiques. Ce chiffre est donc amené à augmenter dans les prochaines années.