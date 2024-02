Gemini, l'intelligence artificielle de Google, devait mettre en avant la diversité mais crée la polémique

"C'est totalement inacceptable, nous avons tout faux." C'est en ces termes que le PDG de Google, Sundar Pichai, a qualifié les déboires de Gemini, l'intelligence artificielle lancée par le géant d'Internet. Dans le collimateur : son générateur d'images. Des soldats nazis à la peau noire, le pape imaginé en femme... Le contenu créé par Gemini semble être guidé par des préjugés woke.

Le pape devient une femme d'origine asiatique

Si par le passé les intelligences artificielles ont été accusées de favoriser la représentation des hommes blancs, Gemini semble avoir un peu trop corrigé le tir. Une requête sur un soldat allemand de 1943 a par exemple donné lieu à des images de militaires asiatiques ou à la peau noire. Selon Gemini, les pères fondateurs de l’Amérique sont tous issus de minorités. Quant au pape, c'est devenu une femme d'origine asiatique.

Tollé à cette recherche de diversité à tout prix qui ne relèverait pas du hasard, selon Michael Fertik, patron du fonds d’investissement Heroic Ventures, interrogé par CNBC. "Ces modèles, on leur apprend à penser. Et c'est fait via des commissaires politiques qui sont employés par la bureaucratie de ces grosses sociétés qui la contrôlent et qui poussent une certaine vision", affirme-t-il.

Google plaide le bug

Google plaide le bug et a interrompu les services d'images de Gemini. Mais pour les ultra-conservateurs, c'est la confirmation que les sociétés woke de la Silicon Valley cherchent à influencer la pensée de leurs usagers. Un sénateur américain, proche de Donald Trump, a d'ailleurs appelé à démanteler Google.