Facebook : il sera possible d'effacer certaines données personnelles "cette année"

Il sera possible d'effacer certaines données personnelles collectées par Facebook dans le courant de cette année, a indiqué le réseau social, critiqué pour sa gestion jugée opaque des données de ses utilisateurs.

Pour empêcher que Facebook stocke des données. Cette fonctionnalité, annoncée en mai 2018, sera disponible "plus tard cette année", a promis le directeur financier du groupe, David Wehner, mardi lors d'une conférence sur la technologie. Les utilisateurs de Facebook pourront voir quelles applications et quels sites ont envoyé des données au réseau social, pourront les effacer de leur compte et empêcher Facebook de les stocker.

Ce que cela va changer pour le groupe. Promise dans la foulée du scandale Cambridge Analytica autour des données personnelles, cette fonctionnalité aura des conséquences concrètes pour le groupe, dont le modèle économique repose sur la publicité, ciblée au plus près grâce aux données personnelles. Si les gens effacent ces informations, "cela va créer pour nous, je pense, des obstacles pour cibler la publicité avec autant d'efficacité qu'auparavant", a-t-il dit. "Mais ceci étant, je pense que nous avons su jusqu'ici relativement bien naviguer (...) dans un paysage qui à coup sûr est en plein changement, et qui va apporter plus de difficultés pour croître", a-t-il poursuivi.

Le PDG Mark Zuckerberg avait écrit l'an dernier en annonçant cette fonctionnalité que les utilisateurs seraient en mesure de "nettoyer (leur) historique à tout moment". Ils pourront effacer quels sites ils ont visité, sur quels liens ils ont cliqué... Dans de nombreux cas, ces sites et applications contiennent des outils mis au point par Facebook pour récupérer l'activité des usagers. Le scandale Cambridge Analytica - dans lequel les données personnelles de dizaines de millions d'usagers de Facebook avaient filé via une application tierce jusqu'à cette firme britannique qui travaillait pour la campagne de Donald Trump en 2016 - avait mis en lumière les échanges de données entre Facebook, des applications et des sites tiers.