SpaceX a lancé deux astronautes dans l'espace, une première historique

Un moment historique pour la conquête spatiale. La fusée SpaceX a lancé avec succès deux astronautes de la Nasa à son bord, samedi depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Il s'agit du premier vol habité effectué par une société privée, un exploit uniquement réalisé par des Etats jusqu'ici. Fondée par le milliardaire Elon Musk, SpaceX est la première entreprise privée à se voir confier par la Nasa une mission aussi prestigieuse et risquée. Les deux astronautes doivent désormais rejoindre la Station spatiale internationale d'ici dimanche.

We have liftoff. History is made as @NASA_Astronauts launch from @NASAKennedy for the first time in nine years on the @SpaceX Crew Dragon: pic.twitter.com/alX1t1JBAt