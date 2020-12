Découvrez toute l'offre d'Europe 1 sur Deezer

Dès ce jeudi, vous pouvez retrouver toute l'offre audio d'Europe 1 sur Deezer. Les radios du groupe Lagardère News (Europe 1 donc, mais aussi Virgin Radio et RFM) ont conclu un accord global, instaurant une collaboration inédite pour un groupe de radio et une plateforme musicale.

Dès ce jeudi, vous pouvez donc retrouver plus de 140 podcasts du catalogue d'Europe 1, dont les incontournables Revue de presque de Nicolas Canteloup, Hondelatte raconte, la Libre antenne d'Olivier Delacroix, mais aussi, bien sûr Émilie Mazoyer. Vous pouvez aussi écouter la radio en direct et retrouver la webradio 100% Hondelatte raconte. RFM (10 podcasts et 20 webradios) et Virgin (16 podcasts et 8 webradios thématiques) sont aussi bien représentés sur la plateforme.

Des playlists exclusives et cobrandées

Les trois stations s’associent avec Deezer pour présenter à tous les utilisateurs de Deezer leurs choix musicaux, leurs découvertes et leurs recommandations, à travers des playlists originales, exclusives et cobrandées.

Les contenus des trois radios seront regroupés dans trois univers dédiés pour chaque radio. Les utilisateurs de Deezer pourront ajouter directement dans leurs playlists Deezer des titres écoutés en direct sur les trois radios via la fonctionnalité cœur.

Un accord pour la production de podcasts exclusifs

Et ce n'est pas tout. L'accord entre Deezer et Lagardère News porte aussi sur la production de trois podcasts exclusifs sur les trois prochaines années, en s'appuyant sur l'expertise des équipes d'Europe 1 Studio. "Nous apporterons via Europe 1 Studio, notre label de création de podcasts, tout notre savoir-faire et notre expertise en matière de production au n°1 en France du streaming musical", s'est félicitée Constance Benqué, la présidente de Lagardère News, "ravie du partenariat que nous venons de signer". "C’est l’opportunité pour nos marques de s’ouvrir à d’autres canaux de distribution et d’élargir, ainsi, notre auditoire", ajoute-t-elle.

Du côté de Deezer, Louis-Alexis de Gemini, directeur général de Deezer France se réjouit "d'avoir conclu cet accord stratégique avec Lagardère, groupe prestigieux de dimension mondiale. Deezer sera le premier service de streaming à proposer tous ces programmes à succès directement sur sa plateforme. Grâce à l’intégration de tous ces contenus, Deezer élargit son catalogue et enrichit l’expérience d’écoute pour ses nombreux utilisateurs."