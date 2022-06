Cryptomonnaie et blockchain : qu'est-ce que le Web3, à l'honneur du salon Vivatech ?

Il est à l'honneur de la 7e édition du salon Vivatech à Paris : qu'est-ce que le Web3, la troisième génération d'Internet ? Une nouvelle ère s'ouvre pour le numérique. Le Web3, nouvelle génération du web, exploite notamment la technologie de la blockchain et la cryptomonnaie, contrairement au Web2 basé sur les réseaux sociaux.

Mais revenons tout d'abord aux prémices du web. Au début, Internet était essentiellement l'ère de la consultation, messagerie, moteur de recherche, vidéos en ligne... Place ensuite au Web2. Là, les internautes sont moins passifs : ils s'expriment sur les réseaux sociaux et publient leurs propres contenus. Vient ensuite le Web3, la maîtrise de nos données à travers la technologie de la blockchain, les chaînes de blocs qui permettent de se protéger des géants du numérique.

Un Internet décentralisé

Choisir plutôt que subir comme l'explique Julien Furlanetto. "C'est un Internet qui redistribue la valeur qui peut être générée par les uns et les autres", décrypte au micro d'Europe 1 le manager du cabinet de conseil Wavestone. "Par exemple, aujourd'hui, avec une plateforme comme YouTube typiquement ancrée au Web2, on a des créateurs de contenus qui sont rémunérés par un acteur centralisé qu'est YouTube. Le Web3, ce sont les personnes qui regardent des vidéos et peuvent directement verser la somme qu'ils jugent juste aux créateurs de contenus."

Cet Internet décentralisé va proposer de nouvelles manières de payer sans passer par les banques traditionnelles et également des expériences immersives. Là, c'est l'objet du fameux Metaverse, un monde virtuel, qui pour beaucoup de critiques, est plutôt pour l'instant fumeux.

D'ici 2026, l'entreprise américaine de conseil Gartner estime que 25% des personnes passeront au moins une heure par jour dans le Metaverse pour le travail, les achats, l'éducation, les médias sociaux et/ou le divertissement. Enfin, la blockchain devrait accroître le PIB mondial de 422 milliards de dollars d'ici 2025 et de 1.760 milliards de dollars d'ici 2030, soit 1,4 % de l'économie mondiale (PwC).