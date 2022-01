Chine : le boom des restaurants robotisés

A dix jours du début des JO de Pékin, le variant Ba2 a été détecté en Chine. Et les autorités ne transigent pas sur la politique du zéro Covid. Pour protéger les athlètes, les autorités misent sur des cantines automatisées qui sont sans cuisiniers ni serveurs. Ce sont, donc, des robots qui assureront le service et le concept existe déjà dans une centaine de restaurants chinois.

On se croirait dans un vaisseau spatial avec ces lumières bleutées, son réseau de rails et de tuyaux dans lequel circulent les plats et son armée de petits robots blancs chargés de plateaux et montés d'un écran clignotant. Ici, tout est automatisé, comme l'explique le patron. "Il y a plusieurs systèmes. Les plats volumineux, comme les steaks et les hamburgers, sont apportés par des robots et les autres sont envoyés par un système de rails automatiques et arrivent devant le client".

Plus efficaces et moins chers qu'un serveur

Seuls quelques serveurs humains sont en poste pour répondre aux questions des clients. Mais l'objectif, c'est d'éviter, autant que possible, les contacts et donc le risque de tomber malade. Cette jeune Pékinoise est adepte de ces nouveaux restaurants. "On sort beaucoup moins qu'avant avec l'épidémie. Mais ce type de restaurant, je trouve que c'est amusant. C'est plus hygiénique, c'est bien mieux comme ça. Il n'y a pas de risque"

On trouve de plus en plus de ces androïdes dans les restaurants chinois, moins chers qu'un serveur, plus efficaces et jamais malades. Le système est si bien rodé que les repas des athlètes, pendant les Jeux olympiques de Pékin, seront aussi préparés et livrés par des machines.