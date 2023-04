ChatGPT : l'entreprise française Compilatio démasque les textes générés par l'IA

Bien que fascinante, l'intelligence artificielle inquiète également. Capable d'écrire une dissertation ou un exposé sur n'importe quel sujet, elle pourrait bien inciter à la triche lors d'un examen par exemple. Comment savoir si les étudiants ont eu recours à l'intelligence artificielle ? L'entreprise française Compilatio, basée à Annecy en Haute-Savoie, s'apprête à lancer un logiciel qui peut détecter la fraude. Europe 1 est allée à la rencontre de ce petit bijou de technologie.

Prévisibilité des textes

Le système est tout simple. Il suffit de présenter un texte écrit au logiciel. "Je colle mon texte et je vais appuyer sur le bouton 'start détection'. On attend quelques secondes et voilà le résultat est tombé. Ce texte a été reconnu comme généré par une intelligence artificielle", explique Frédéric Agnès, directeur de Compilatio.

Le taux de certitude de la détection est de 90%, y compris face à la dernière version de ChatGPT sortie il y a quelques jours. Frédéric Agnès détaille le principe : "Le logiciel analyse les aspects stylistiques tels que la prévisibilité des mots employés, la régularité des phrases, la ponctuation. ChatGPT est un système qui essaie de produire le texte le plus probable possible un peu comme lorsque vous tapez du texte sur votre téléphone et qu'il vous propose les mots qui pourraient vous intéresser. Cette prévisibilité des textes peut nous permettre de caractériser si un texte est humain ou généré par une machine".

Cet outil risque d'être très utile pour les enseignants déjà confrontés à ce type de triche. Le logiciel devrait sortir en mai ou juin prochain.