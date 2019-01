CES 2019 : on a testé le micro-ondes connecté d'Amazon avec l'assistant intelligent Alexa

DEPUIS LE CES

"Alexa, fais cuire le pop-corn". Amazon commercialise depuis quelques mois aux États-Unis un micro-ondes équipé de son assistant intelligent, Alexa. Il peut-être commandé à la voix et faire chauffer ou cuire les aliments qu'on lui indique. Est-ce vraiment utile ? Comment fonctionne-t-il ? Est-il capable de faire cuire tous les aliments ? Europe 1 l'a essayé pour se faire un avis.

Paramétrage : prévoit du temps. Avant de commencer à utiliser le micro-ondes, il est nécessaire de le paramétrer. Sur ce point, mieux vaut de prévoir du temps. En passant par l'application Alexa sur son iPhone ou son smartphone Android, on ajoute un nouvel appareil. Le système demande d'abord de choisir une catégorie - micro-ondes - puis une marque - Amazon Basics. L'application tente alors de connecter le micro-ondes à l'enceinte connectée Echo et au réseau Wi-Fi. Lors de notre test, nous avons dû recommencer cette procédure à plusieurs reprises, l'application n'étant pas en mesure de "trouver" l'enceinte. En cas d'échec répété, il est possible de réinitialiser le micro-ondes en maintenant appuyé les touches 7 et 9.

Parler à son micro-ondes. Une fois l’initialisation réussie, le fonctionnement est particulièrement simple. Il suffit de dire en anglais (le micro-ondes n'est pas encore disponible en Europe) "Alexa, fais cuire le pop-corn" ou "Alexa, fais réchauffer la tasse de café" pour que le micro-ondes se lance. Pour les aliments et les éléments enregistrées dans l'application, il n'est pas nécessaire de préciser la durée ou la température de cuisson. C'est le cas pour une tasse de café par exemple, mais pas pour une tassé de thé. C'est également possible pour des aliments basiques comme les pommes de terre. En revanche, cela ne fonctionne pas pour des nouilles instantanées. Lorsque l'aliment n'est pas enregistrée, il est tout de même possible de lancer le micro-ondes à la voix en donnant directement la durée de cuisson et la température souhaitée.

Un bouton Alexa sur le micro-ondes. En plus de la possibilité de déclencher le micro-ondes en prononçant le mot-clé Alexa, Amazon a intégré un bouton permettant de démarrer l'assistant intelligent directement sur le micro-ondes. Il peut permettre de gagner du temps. Un autre bouton dédié au pop-corn permet de lancer la cuisson sans rien faire d'autre qu'appuyer dessus. Le pop-corn est alors parfaitement cuit.