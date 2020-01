Automobile : des phares laser pour remplacer les LED

C’est la petite technologie à la mode qui devrait gonfler les catalogues d’options des constructeurs automobiles. Ce sont de nouveaux phares (des projecteurs comme on les appelle), qui consomment très peu, encore moins que le LED, mais qui sont quatre fois plus brillants. Pour vous donner une idée : avec des phares halogènes (à l’ancienne), on avait une portée de 80 mètres. Avec les LED, on monte à 300 mètres. Et avec le laser, on atteint 600 mètres ! J’ai essayé, c’est impressionnant. On a vraiment l’impression de conduire en plein jour.

La bonne nouvelle, pour le conducteur qui arrive en face, c'est qu'il n'y a, en principe, pas de risque de se faire éblouir. D’abord, parce que c’est un peu plus travaillé qu’un pointeur laser. La lumière est réfléchie, rendue diffuse. Donc le faisceau laser n’arrivera jamais dans l’œil. Ensuite, parce que ces phares sont systématiquement livrés avec un dispositif qui module l’éclairage si quelqu’un arrive en face.

Mais si les constructeurs les adorent, c’est surtout parce qu’ils sont tout petits. On peut les mettre n’importe où, leur donner n’importe quelle forme. Ce qui permettra d’avoir des voitures avec un design totalement inédit. Des phares invisibles le long du pare-brise par exemple.

Baisse des prix

Evidemment, ce luxe aura un prix. Cela reste du haut de gamme. Donc cela va coûter cher, même si les prix baissent. Jusqu’ici, on n’en trouvait que sur quelques super-sportives hors de prix. Mais il existe désormais des kits à installer soi-même, et de plus en plus de modèles proposent l’option. Donc ce sera peut-être comme les phares LED ou au xénon. On commence par le haut de gamme, avant de redescendre progressivement.