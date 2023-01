Au salon CES de Las Vegas, le domaine de la santé sort grand vainqueur de l'édition 2023

Des robots et logiciels au secours de la santé. C'est le grand thème qui s'est dégagé de l'édition 2023 du CES de Las Vegas, qui ferme ses portes ce dimanche. La grand-messe de la high-tech a misé cette année sur des innovations médicales, dont le développement a été accélérée par la crise sanitaire. Et les start-up françaises sont particulièrement à la pointe.

Une téléconsultation facilitée

Au pavillon français, les visiteurs ont notamment pu découvrir des logiciels permettant de donner des informations de santé en temps réel, au moment de la téléconsultation. C'est le cas de Caducy, un logiciel développé par la start-up lorraine I-Virtual, fondée par Gaël Constantin.

"On travaille sur le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, les données de niveau de stress et la tension artérielle. Le patient chez lui, sans aucun dispositif quelconque, directement avec son smartphone ou son PC, va pouvoir mesurer de signes vitaux en faisant un selfie vidéo de 30 secondes", détaille le fondateur. Le dispositif sera bientôt certifié CE et n'a pas d'équivalent dans le monde.

>> LIRE AUSSI -CES de Las Vegas : Peugeot dévoile son nouveau concept de véhicule

Un logiciel pour sauvegarder sa propre voix

Autre nouveauté montrée dans ce salon : toujours un logiciel qui, grâce à l'intelligence artificielle, permet à des patients atteints de la maladie de Charcot ou d'un cancer de la gorge de sauvegarder leur voix. Il s'appelle "My Own Voice" et existe en 21 langues.

"On va lui permettre de créer sa voix de synthèse en enregistrant uniquement dix minutes de son. Et après, au final, il pourra dire ce qu'il souhaite. Il va pouvoir l'utiliser dans des dispositifs adaptés", explique Nicolas Mazars, du groupe Acapela, basé à Toulouse. Au pavillon français, ils étaient près de 200 exposants à avoir fait le déplacement pour présenter leurs innovations.