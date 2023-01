Acwa Robotics, la pépite française de l'eau qui fait sensation au CES de Las Vegas

C'est le stand du pavillon français qui ne désemplit pas. Le robot chenille jaune et noir de la start-up Acwa Robotics attire tous les regards. Et pour cause : il est un petit bijou de technologies, multiprimé. "Notre robot, c'est une sorte de chenille mécanique de 90 centimètres qui est composée de trois blocs. La façon dont il se déplace est particulière : il décroche ses bras à l'avant, il se déploie. Il décroche ses bras à l'arrière, il se replie puis il se déploie. Comme une chenille en fait. Il se déplace par reptation à l'intérieur du tuyau", décrit Élise Lengrand, ingénieure recherche et développement chez Acwa Robotics.

Détecter les fuites pour éviter le gaspillage

Il est équipé de capteurs et de caméras pour pouvoir détecter la corrosion et identifier les fuites. Là repose sa fonction, puisqu'il s'agit d'informations cruciales pour les gestionnaires de réseaux d'eau.

"Ça coûte aujourd'hui extrêmement cher de renouveler les canalisations. Il faut savoir en fait exactement à quel endroit ça va être pertinent de renouveler. Parce qu'aujourd'hui, en moyenne dans le monde, c'est 30 % de l'eau potable qui est perdue dans les réseaux entre la potabilisation et le consommateur", explique l'ingénieure.

Acwa Robotics va lancer ses premiers robots dans moins d'un an sur le canal de Provence après des tests réussis en Corse. Et bien sûr, la pépite française ne perd pas de vue un potentiel lancement dans d'autres pays, après ce succès au CES.