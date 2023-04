5G : de plus en plus répandue en France, les entreprises font l'expérience de ses avantages

La 5G se répand à grande vitesse en France, selon le bilan de l'Arcep, le régulateur des télécommunications, qui vient d'être publié. L'an dernier, trois millions de personnes utilisaient le réseau, contre huit millions en 2023. Et si ses effets ne se ressentent pas forcément au quotidien, le monde professionnel qui en fait l'usage a bien remarqué ses bienfaits. Les débits sont augmentés par dix, le temps de latence est extrêmement réduit, et de grandes entreprises comme la SNCF ou ArcelorMittal ont déjà commencé le déploiement pour bénéficier des avantages de cette offre.

Mais la 5G industrielle doit aussi infuser dans les PME et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. La première à proposer une plateforme d'expérimentation grandeur nature s'appelle Acome, une entreprise spécialisée dans les câbles pour la fibre optique et les automobiles. Son PDG, Jacques De Heere, imagine déjà des fonctionnalités très pratiques.

Une amélioration des taux de rendement

"On a mis en place un robot et pour l'alimenter, on va mettre des petits chariots automatisés qui seront guidés directement par la 5G", développe-t-il. "Avec un drone, on peut se balader un peu partout et en 5G, avoir des images haute définition qui permettent d'analyser très précisément ce qui se passe." Comme l'explique Jacques de Heere, ce nouvel usage sera positif pour sa société : "Des capteurs 5G connectés entre eux. Ça nous permet d'améliorer nos taux de rendement en faisant de la maintenance préventive."

Les employés d'Acome devront cependant faire preuve d'un peu de patience avant de pouvoir témoigner de ces avancées technologiques. Le lancement de l'opération se fera progressivement au cours de l'été sur le site de l'entreprise bas-normande, à cause d'un retard dû aux pénuries de composants 5G venus d'Asie.