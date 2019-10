Foot : le clasico Barça-Real reporté au 18 décembre

Le match de club le plus regardé au monde, Barça-Real, initialement prévu samedi, est reporté à cause des manifestations qui agitent la Catalogne depuis plus d'une semaine. La Fédération espagnole de football a annoncé mercredi la nouvelle date : le match se jouera le 18 décembre.

La décision a été prise "après avoir analysé ces derniers jours les propositions des deux clubs", qui ont tous deux proposé cette date, a expliqué la fédération dans un communiqué. Fait rare mais pas inédit, la fédération avait décidé la semaine dernière d'ajourner la rencontre prévue le 26 octobre au Camp Nou à Barcelone, alléguant des "raisons exceptionnelles". Une grande manifestation est prévue ce jour-là dans la capitale catalane par des organisations pro-indépendantistes qui protestent contre la lourde condamnation de dirigeants séparatistes.

650 millions de téléspectateurs à travers le monde

Près de 600 personnes ont été blessées en Catalogne dans les violents affrontements ayant suivi les manifestations organisées depuis le 14 octobre. La Liga avait dans un premier temps proposé de faire jouer la rencontre à Madrid, et d'organiser le match retour à Barcelone en mars, mais les deux clubs ont refusé. Elle avait ensuite proposé le 4 décembre comme nouvelle date pour la rencontre afin d'éviter d'éclipser des rencontres de Coupe du Roi prévues le 18.

Le "clasico" Barça-Real réunit environ 650 millions de téléspectateurs à travers le monde à chaque édition, selon les chiffres de la Liga.