XV de France : le capitaine namibien présente ses excuses après la blessure de Dupont

"Je ne voulais pas lui faire de mal": le capitaine de la Namibie Johan Deysel a présenté ses excuses vendredi après avoir blessé le capitaine français Antoine Dupont, victime d'une fracture au niveau de la mâchoire et incertain pour la suite de la Coupe du monde de rugby. "Il est clair que je ne voulais pas lui faire de mal. Tout s'est passé très vite et je n'ai pas pu placer ma tête assez rapidement, ce qui a entraîné un choc à la tête. Je connais les règles et j'ai tout de suite compris que j'étais en tort", a expliqué Deysel, 31 ans dans une déclaration relayée par World Rugby.

"J'ai envoyé mes meilleurs vœux et mes excuses à Antoine"

"J'ai parlé avec le sélectionneur Fabien Galthié immédiatement après le match et j'ai envoyé mes meilleurs vœux et mes excuses à Antoine, à titre personnel et par l'intermédiaire du médecin de l'équipe de France. C'est un grand joueur et une personnalité formidable et je lui souhaite un prompt rétablissement", a ajouté le trois-quarts centre namibien. À la suite de plaquage haut, à la 46e minute du match France - Namibie (score final 96-0), l'ancien joueur de Colomiers (ProD2) avait écopé d'un carton jaune, transformé en rouge par le corps arbitral.

Sorti du terrain immédiatement pour protocole commotion, Dupont (26 ans, 51 sélections) souffre d'une "fracture maxillo-zygomatique", selon le diagnostic communiqué vendredi par la Fédération française de rugby (FFR). L'indispensable demi de mêlée du XV de France est retourné à Toulouse pour consulter des spécialistes et ainsi évaluer la durée de son indisponibilité. Il est pour l'heure maintenu dans l'effectif français, a indiqué la FFR.