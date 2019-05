XV de France : Fabien Galthié adjoint de Jacques Brunel jusqu'à la Coupe du monde 2019

L'entraîneur Fabien Galthié sera l'adjoint du sélectionneur du XV de France Jacques Brunel jusqu'à la Coupe du monde 2019, qui se tiendra du 20 septembre au 2 novembre, a confirmé mardi matin la Fédération française de rugby (FFR), avant de lui succéder pour le cycle 2019-2023.

Fabien Galthié apportera "sa vision" et "s'occupera surtout de l'animation collective", a déclaré Jacques Brunel, fragilisé par les mauvais résultats des Bleus lors du dernier Tournoi des six nations (4ème place) et pressé depuis par le président de la FFR Bernard Laporte de renforcer son encadrement.

Fabien Galthié succédera à Jacques Brunel en tant que sélectionneur

Les autres adjoints, Sébastien Bruno (avants), Julien Bonnaire (touche) et surtout Jean-Baptiste Elissalde, l'entraîneur des trois-quarts qui pouvait se sentir menacé par Galthié, "gardent leurs prérogatives", insiste Brunel qui confirme également l'arrivée du préparateur physique Thibault Giroud, amené par Fabien Galthié. Ce dernier avait déjà fait venir Thibault Giroud à Toulon la saison passée, conclue par un échec en barrages à domicile face à Lyon qui avait précipité l'éviction de l'ancien demi de mêlée des Bleus (64 sélections).

Fabien Galthié, ancien entraîneur du Stade Français (2004-2008) et de Montpellier (2010-2014), était libre depuis, commentant les matches des Bleus pour France Télévisions. Bernard Laporte a annoncé fin avril que Fabien Galthié, candidat éconduit en 2007, 2011 et 2015, succéderait à Jacques Brunel en tant que sélectionneur à l'issue du Mondial japonais.