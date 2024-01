XV de France : à 10 jours du tournoi des Six Nations, les Bleus veulent repartir de l'avant

100 jours ont passé, mais le souvenir de ce France-Afrique du Sud reste intact. Comme si c'était hier. Le staff des Bleus a choisi de débuter ce premier rassemblement post Coupe du monde par une séance vidéo de morceaux choisis du quart de finale. Une façon d'avancer pour William Servat, le responsable de la conquête. "Nous, notre dernier match, c'est le quart de finale. Donc aujourd'hui, ne pas parler de ce match serait se voiler la face et fermer les yeux sur quelque chose qui est arrivé. Aujourd’hui, ce quart de finale, il doit nous servir", a rapporté William Servat au micro d'Europe 1.

Plusieurs cadres manquent à l'appel

Il faut appuyer là où ça fait mal, même si plusieurs cadres manquent à l'appel, ce qui permet à une petite dizaine de nouveaux de faire leur apparition et d'amener un vent de fraîcheur, à l'image du troisième ligne de Toulon, Esteban Abadie. "Le mieux, c'est de rester soi-même. On est très heureux d'être ici. Après, notre but, c'est de jouer, c'est de porter ce maillot. Donc, nous, on a donné le maximum pour réussir à le faire et rentrer dans les 23", a déclaré Esteban Abadie.

Une liste que Fabien Galtié donnera mercredi prochain, deux jours avant le premier match des Bleus dans le tournoi des Six Nations face à l'Irlande, à Marseille.