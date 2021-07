Wimbledon : Roger Federer éliminé en quarts de finale par Hubert Hurkacz

Fin de parcours pour l'icône Roger Federer à Wimbledon ! Le Suisse, tête de série 6 et âgé de 39 ans, a été battu mercredi après-midi par le jeune polonais de 24 ans Hubert Hurkacz (N.14) en trois petits sets en quarts de finale du tournoi (6-3, 7-6 [4], 6-0). Peu en réussite tout au long du match, le "Maestro" a raté un dernier coup droit pour donner la victoire à son adversaire après seulement 1h48 de jeu. Le Polonais Hurkacz signe ainsi sa première accession dans une demi-finale d'un Grand Chelem. Il retrouvera le vainqueur de la rencontre entre l'Italien Matteo Berrettini et le Canadien Felix Auguer-Aliassime, qui se déroule en ce moment-même.

#Wimbledon

Fin de parcours pour Roger Federer !

Surclassé par Hubert Hurkacz en 3 sets, le Suisse échoue aux portes de la 1/2 finale...#TennisExtrahttps://t.co/zbwjFAxBYU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 7, 2021

Le dernier match de Federer à Wimbledon ?

Roger Federer laisse passer sa meilleure chance d'augmenter un peu plus son nombre de titres en Grand Chelem (20) en s'inclinant sur le gazon londonien, sa surface de prédilection. Le Suisse est apparu emprunté, et surtout dépassé par le jeu offensif de son adversaire Hubert Hurkacz. A près de 40 ans, beaucoup de spécialistes se demandent si le Maestro n'a pas joué ici son dernier match dans un tournoi qu'il a remporté à huit reprises. Un record qu'il détient toujours dans le circuit masculin.

Roger Federer avait tout fait pour arriver en forme à Londres. En déclarant forfait prématurément en huitièmes de finale de Roland-Garros, le Suisse s'est donné le temps de s'acclimater au jeu sur herbe. Après une première alerte au cours du tournoi de Halle, où le Maestro a été éliminé dès son deuxième match contre Félix Auger-Aliassime, Roger Federer s'est ensuite fait peur lors de son entrée en lice à Wimbledon. Il a survécu au premier tour en bénéficiant l'abandon du Français Adrian Mannarino sur blessure alors que les deux hommes disputaient un cinquième set décisif.

Ses tours suivants se sont révélés plus consistants, avec des victoires nettes sur le Français Richard Gasquet ou encore l'Italien Lorenzo Sonego. Mais le quart de finale de mercredi a eu tout l'air d'une passation de flambeau entre la légende suisse et le jeune polonais Hurkacz, qui possède le jeu pour briller sur le gazon de Wimbledon. La défaite du Maestro, logique, s'est conclue sur un 6-0 clinique du Polonais tête de série 14 du tournoi et vainqueur du Masters 1000 de Miami en mars dernier.

Le Suisse Roger Federer doit maintenant annoncer s'il va disputer ou non les Jeux olympiques cet été à Tokyo (23 juillet-8 août). Une participation que la délégation suisse a déjà annoncé début juillet alors le Maestro était toujours en lice à Wimbledon.