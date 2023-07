Wimbledon : plus de Français en lice après l'élimination de Caroline Garcia au troisième tour

Après cinq jours de compétition, il n'y a plus un seul Français en piste lors de cette édition 2023 de Wimbledon. Caroline Garcia était le dernier espoir mais a finalement été éliminée ce vendredi 7 juillet dès le troisième tour face à la Tchèque Marie Bouzkova en trois sets (7-6, 4-6, 7-5). Une adversaire redoutable qui l'avait déjà éliminée l'année précédente sur ce même gazon. La numéro 5 a rendu les armes après 2h33 d'un âpre combat.

La série noire se poursuit pour le tennis français

Le match a débuté en plein jour sur le court 18 et s'est achevé sous les lumières et le toit du court numéro 1. En raison des nombreuses intempéries et de l'instabilité de la météo, Wimbledon connaît beaucoup d'interruptions et de reprises tardives des matches cette saison. Dernière Tricolore encore dans la course avant son élimination, Caroline Garcia n'a pas caché sa déception.

"C'est vrai que les balles que j'ai raté à la fin et que je n'aurais pas dû rater... Mais en même temps, qu'est ce qu'on doit rater ? Qu'est ce qu'on ne doit pas rater dans le tennis ? On ne sait pas bien. Oui, ça, je les vois en boucle, en fait", confie-t-elle à chaud. La série noire se poursuit donc pour le tennis français même si quelques éclairs ont pointé à travers les nuages. Grégoire Barrère, Harold Mayot et Alexandre Muller ont donné des raisons d'espérer.

Et mention spéciale à Quentin Halys, 26 ans. Un joueur à la maturité tardive mais au tennis étincelant qui a atteint pour la première fois les seizièmes de finale d'un tournoi majeur.