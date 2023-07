«J'étais dans une autre dimension» : dix ans après son sacre à Wimbledon, Marion Bartoli n'a rien oublié

"J'ai l'impression que c'était hier". De son Grand Chelem remporté à Wimbledon en 2013, Marion Bartoli n'a rien oublié. Le samedi 6 juillet 2013, l'ancienne joueuse de tennis écrivait une ligne du sport français en battant l'Allemande Sabine Lisicki en finale."Je me souviens de chaque détail de chaque moment, de la préparation dans les vestiaires, de l'échauffement du matin, de la tension qui monte, du moment où je prends mon sac et je marche devant en premier pour pour aller sur le central", s'est remémorée dans Europe 1 Sport l'ancienne numéro 7 mondiale.

"Ma vie a basculé"

Pour Marion Bartoli, ce premier titre en Grand Chelem est l'aboutissement de plusieurs années de travail acharné. Déjà en 2007, soit six ans avant son sacre, la Française avait réalisé l'exploit d'atteindre la finale de ce même tournoi. Malheureusement, son adversaire du jour, Venus Williams, avait empêché Marion Bartoli de réaliser l'exploit. "Elle a trop bien joué pour moi ce jour-là", a reconnu l'ex-joueuse de tennis dans Europe 1 Sport. Alors âgée de 22 ans, cette dernière avait été "prise par l'enjeu".

Mais la force de caractère de la joueuse lui a donc permis de revenir plus forte quelques années plus tard. Marion Bartoli l'assure, après sa victoire sur le gazon londonien, sa "vie a complètement basculé". Rare joueuse à jouer des deux mains à la fois en coup droit et en revers, l'ex-joueuse a reçu de nombreux messages de félicitations dont celui de Monica Seles, son idole : "Grâce à toi, on a complété le Grand Chelem à nous deux, des joueuses à deux mains", lui avait écrit l'ancienne numéro 1 mondiale. Cette dernière avait remporté les trois autres Grands Chelems. Seul Wimbledon manquait à son palmarès.