Wimbledon 2023 : le conte de fées de l'Américain Christopher Eubanks

Les quarts de Wimbledon se dessinent progressivement. Carlos Alcaraz, Holger Rune, Daniel Medvedev... Les grands noms du tennis côtoieront cette année un petit nouveau sur le tournoi anglais : Christopher Eubanks. Vainqueur d'un tournoi mineur sur gazon il y a dix jours, il dispute le prestigieux tournoi pour la première fois à 27 ans.

Peu connu en Europe, outre-Atlantique, c'est différent. À Miami, la vidéo où il éclate en sanglots parce qu'il vient d'entrer dans le top 100, a fait le tour de la planète tennis. Celle où l'acteur Jamie Foxx lui donne des conseils en plein match est également assez étonnante.

Christopher Eubanks n'est vraiment pas un joueur banal et s'il sort du lot, ce n'est pas en raison de ses 2m01, mais bien par sa personnalité. Fils et petit-fils de pasteur baptiste, né à Atlanta, il illumine ce tournoi par son sourire et sa générosité.

Tennisman mais aussi comédien

"Il a vraiment une personnalité à part et il est vraiment tout le temps avec le sourire", explique Matthieu Pogam de Technifibre. Ce n'est qu'après une carrière universitaire qu'il a osé franchir le pas du circuit pro. À 27 ans, il semble enfin prendre confiance en ses moyens avec des armes résolument offensives, comme un service détonnant. Cette tête bien faite a aussi eu l'occasion d'interpréter Arthur Ashe, icône du sport noir américain, pour un documentaire. Il ne lui a sûrement pas échappé que son idole avait gagné Wimbledon en 1975.