Arkea Ultim Challenge : une course folle en solitaire autour du globe

Vous connaissez Le Tour du monde en 80 jours, le fameux roman de Jules Verne ? Ce dimanche matin, Europe 1 vous emmène faire le tour du monde en moins de 50 jours et à la voile. Ils sont six marins à se lancer ce défi fou : une course autour du globe. Elle s’appelle l’Arkea Ultim Challenge et partira de Brest le 7 janvier prochain.

"On nous prend pour des fous"

Six géants des mers les Ultims, ces bateaux volants de plus de 30 mètres, alignés dans la rade de Brest et prêts à se lancer dans une aventure inédite. "Il n'y a que quatre personnes qui ont réussi à faire ce tour du monde en solitaire. On va partir en course pour le coup, donc c'est un challenge un peu fou", reconnaît Tom Laperche, 26 ans, benjamin des engagés.

Jusqu’à présent, seuls les monocoques avaient leur course autour du monde, le fameux Vendée Globe. Désormais, les trimarans aussi vont pouvoir s’affronter sur les trois océans du globe. "Je peux comparer ça à quelqu'un qui part dans l'espace ou quelqu'un qui va gravir l'Everest. On part sur une aventure hors normes. Ecrire peut-être une nouvelle grande page. On est clairement dans cette ambition, comme l'ont été les marins du Vendée Globe en 1989 lors de la première édition. Ils étaient treize, nous les prenions un peu pour des fous. Je pense qu'aujourd'hui, on nous prend pour des fous", admet Armel Le Cléach.

Objectif : finir la course entre 40 et 50 jours, quasiment deux fois moins que Phileas Fogg, le personnage imaginé par Jules Verne. "On nous demande de tenir 50 jours, d'aller plus vite qu'aucun bateau n'a jamais été en course autour du monde. C'est une aventure à faire le tour du monde. J'espère qu'on y arrivera tous", souhaite Charles Caudrelier. Et, pour le meilleur d’entre eux, rêver du record du monde : 42 jours, 16 heures et 40 minutes. C’est François Gabart qui détient ce record depuis 2017.