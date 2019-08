Virgile Caillet : "Un départ de Neymar serait dommageable pour la Ligue 1"

INTERVIEW

Partira, partira pas ? Neymar, le joueur le plus cher de la planète, acheté par le PSG 222 millions d'euros en 2017, est le protagoniste de la telenovela de l'été qui tient en haleine la planète foot. Virgile Caillet décrypte les conséquences d’un départ de la star brésilienne.

Est-ce que la Ligue 1 a beaucoup à perdre si Neymar venait à être transféré ?

Je répondrais différemment en disant que Neymar a beaucoup apporté à la Ligue 1 en termes d’exposition médiatique et d’attractivité. Quelque part, il a apporté une véritable crédibilité à la Ligue 1 sur le plan international. L’émergence d’un talent comme Mbappé permet de prendre le relais.

Neymar est arrivé en 2017. Les droites télés sont passés de 726 millions à 1,2 milliards d’euros, c’est ça l’impact Neymar ?

C’est aussi ça, c’est aussi des stades pleins, l’attractivité des partenaires qui s’intéressent au football. Il est évident que Neymar est la figure de proue de la Ligue 1. Maintenant, il ne faut pas s’affoler, car il y a de grandes chances que Neymar reste en Ligue 1 cette saison.

La Ligue 1 est-elle devenue "Neymar dépendante" ?

On ne peut pas être aussi définitif mais il est évident que l’arrivée d’un des trois meilleurs joueurs du monde a fait passer un palier la Ligue1. C’est un championnat qui est en train de prendre une nouvelle dimension. Le départ de Neymar serait dommageable mais je pense qu’il n’est pas d’actualité. Il faut surtout faire en sorte que la Ligue 1 se structure et bénéficie des droits télé pour continuer à développer la formation pour faire sortir de nouveaux joueurs.

Comment un joueur peut-il générer autant d’argent ?

Plus qu’un joueur, c’est une marque, une franchise internationale sportive. Il a une histoire et un nombre de fans incroyable. Son intérêt est de jouer après deux années en pointillée pour retravailler son image économique et marketing.