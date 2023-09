Violences dans le sport : une commission d'enquête irrite l'ensemble du sport français

Lancée depuis trois mois, la commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements dans les fédérations sportives semble gêner certains cadres du sport français, dont le nouveau président du comité olympique (CNOSF) David Lappartient, qui a dénoncé dans un courrier des "accusations outrancières". Le sport français semble décidément abonné aux crises. Après le football, le rugby, la gym, ou encore le CNOSF, un nouveau front s'est ouvert à 10 mois des JO, sur un terrain plus politique cette fois-ci.

À peine élu à la présidence du CNOSF le 29 juin, David Lappartient a décidé de croiser le fer avec cette commission d'enquête, initiée par la députée écologiste Sabrina Sebaihi des Hauts-de-Seine.

"Cela dérange que l'on vienne toucher à un système établi"

Dans un courrier daté du 19 juillet révélé jeudi par Le Monde que l'AFP a pu consulter, et adressé à Sabrina Sebaihi, l'élu breton, également membre du CIO, se dit "étonné" de la description du monde sportif comme "un milieu terriblement opaque" par la dite commission. Évoquant lors des différentes auditions des "représentations caricaturales", David Lappartient dénonce des "accusations outrancières", et s'interroge sur "les objectifs", "sur les finalités exactes" de la commission lancée à "400 jours de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris". "C'est un nouveau coup que vous portez au modèle sportif français", assène-t-il.

Une attaque frontale qu'a peu goûtée la députée écologiste. "C'est très problématique que David Lappartient remette en cause le travail des parlementaires. C'est comme si l'image des JO était plus importante", s'insurge-t-elle auprès de l'AFP. "C'est la première fois que le principe même d'une commission d'enquête est contesté, c'est plus que des lobbies qui se mettent en marche, je trouve ça totalement antidémocratique". "Peut-être que cela dérange que l'on vienne toucher à un système mis en place depuis des années. Si la seule réponse c'est tout va bien dans le meilleur des mondes ou on a déjà mis en place des choses, cela ne va pas", appuie-t-elle.

Une plateforme de signalement des violences dans le sport

Depuis le lancement des travaux de cette commission, de nombreux témoignages sur des affaires de violences sexuelles dans le sport, mais aussi sur de graves problèmes de gouvernance ont été entendus. Selon Sabrina Sebaihi, tous ces témoignages concourent à dépeindre un monde sportif "vivant en vase clos". Avec la présidente de la commission Béatrice Bellamy (Horizons, Vendée), elle a lancé le 13 septembre dernier une plateforme de signalement des violences dans le sport baptisée "Balance ton sport".

Une initiative d'emblée critiquée par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, qui a réagi sur France Culture trois jours plus tard en soulignant "qu'une seule plate-forme" existait pour "recueillir les signalements en matière de violences, et notamment de violences à caractère sexiste, elle s'appelle Signal-Sports". Mise en place par le ministère des sports en 2020, cette cellule a reçu plus de 1.000 signalements selon la directrice des sports Fabienne Bourdais, des chiffres donnés lors de son audition par la commission d'enquête.

"Le lancement d'une nouvelle plateforme de signalement peut entraîner une confusion et une déperdition des signalements", regrette une source proche du mouvement sportif.

"Un milieu qui se crispe et redoute une mauvaise image"

Sabrina Sebaihi assure avoir déjà reçu une "centaine de témoignages" sur la nouvelle plateforme, "certains que les fédérations ne veulent pas entendre". "La cellule Signal-Sports existe, mais les sportifs ne sont pas au courant", cingle-t-elle. Le Monde fait également état jeudi d'un courrier envoyé par le président de la Fédération française de football (FFF) Philippe Diallo à la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet (Renaissance), pour se plaindre de l'audition du journaliste influenceur Romain Molina.

Le président de la 3F s'offusque du "contenu de l'audition (...) mettant gravement en cause [ses] salariés, dirigeants et bénévoles", dénonçant des propos "mensongers et injurieux". "Il y a une montée en pression d'un milieu qui se crispe et redoute une mauvaise image. Cela ne nous empêchera pas de réaliser notre travail parlementaire de façon indépendante et transparente", assure la députée Béatrice Bellamy, membre de la majorité présidentielle. La commission doit achever ses travaux en fin d'année.