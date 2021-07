VIDÉOS - Euro : quels sont les 10 plus beaux buts du tournoi ?

Une avalanche de buts ! L'Euro 2020, remporté par l'Italie dimanche soir, a été le championnat d'Europe le plus prolifique de l'histoire, avec 142 buts marqués durant ce mois de compétition. Parmi eux se trouvent de véritables petits bijoux, comme le but de Paul Pogba contre la Suisse ou celui d'Andreas Christensen contre la Russie. Pour l'occasion, Europe 1 vous propose de revivre les dix plus belles réalisations de ce tournoi, classées en toute subjectivité, avec le meilleur pour la fin.

10. Karim Benzema contre la Suisse

Comment, en un contrôle, remettre toute une équipe sur le droit chemin (au moins pour quelques minutes). Avec son enchaînement très technique pour égaliser contre la Suisse en huitièmes de finale, Karim Benzema a démontré que son retour chez les Bleus ne souffrait d'aucune contestation sportive.

9. Andriy Yarmolenko contre les Pays-Bas

Un une-deux un peu involontaire, deux touches de balle latérales et une frappe enroulée interminable qui embrasse les filets bataves après avoir léché le poteau : Andriy Yarmolenko a inscrit un but sublime contre les Pays-Bas, lors du premier match de la phase de poules.

8. Cristiano Ronaldo contre la Hongrie

Premier match et première frayeur pour les Portugais de Cristiano Ronaldo. Mais contre une valeureuse équipe de Hongrie, comme le vivra la France quelques jours plus tard, le maître à jouer de la sélection lusitanienne inscrit d'abord un penalty avant de conclure une merveille de combinaison avec Raphaël Guerreiro en se jouant du gardien hongrois.

7. Aleksei Miranchuk contre la Finlande

Petit périmètre, défense resserrée, une-deux et petite frappe piquée dans la lucarne : le Russe Aleksei Miranchuk n'a pas inscrit le but le plus spectaculaire de cet Euro, mais sa réalisation pleine de maîtrise technique en poules contre la Finlande vaut assurément le coup d'oeil.

6. Andreas Christensen contre la Russie

C'est sans aucun doute le coup de canon de cet Euro : contre la Russie, en phase de poules, Andreas Christensen a lâché une frappe des 25 mètres, plein axe, imparable pour le gardien Matvey Safonov. L'un des nombreux temps forts de la sélection danoise durant la compétition.

5. Kevin De Bruyne contre le Danemark

Y a-t-il eu plus bel enchaînement collectif durant l'Euro que celui de la Belgique contre le Danemark lors de la phase de groupes ? Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Eden Hazard… La belle ligne d'attaque des Belges tout en maîtrise près du but danois, avant une frappe aussi puissante que précise de Kevin De Bruyne, décisif dans cette rencontre.

4. Mikkel Damsgaard contre l'Angleterre

Le bijou de l'une des révélations de cet Euro pan-européen : face à l'Angleterre, en demi-finale, Mikkel Damsgaard a inscrit un coup franc somptueux face à une défense de fer, emmenée par un excellent Jordan Pickford ici totalement impuissant.

3. Luka Modric contre l'Ecosse

Un geste de grande classe pour l'un des meilleurs milieux de terrain du monde depuis dix ans. Accrochée par l'Ecosse, la Croatie a pu s'en remettre à son capitaine Luka Modric pour débloquer la situation, avec une frappe de l'extérieur de pied qui a fait se lever tous les amoureux du football devant ce match de poules.

2. Paul Pogba contre la Suisse

Paul Pogba a, individuellement, réussi son Euro. Et si le milieu de terrain a brillé dans le jeu durant les quatre petits matches de la France dans la compétition, "la Pioche" a marqué les esprits avec une magnifique frappe enroulée contre la Suisse, en huitièmes de finale. Extrêmement difficile à arrêter, aussi compliqué à reproduire : le tir parfait à l'approche de la surface de réparation.

1. Patrik Schick contre l'Ecosse

Deux secondes suspendues dans le temps pour le plus beau but de cet Euro, inscrit par le Tchèque Patrik Schick lors du premier match de poules de sa sélection. Une inspiration incroyable et un lob du milieu de terrain exécuté sans contrôle préalable, avec une retombée impeccable. Grâce à ce but génial (et d'autres prestations impressionnantes), le joueur du Bayer Leverkusen s'est imposé comme un joueur-clé de la compétition.