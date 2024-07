VIDEO - Cérémonie d'ouverture des JO de Paris : Céline Dion interprète l'«Hymne à l'amour» sur la tour Eiffel

Céline Dion, absente de la scène depuis 2020, a surmonté une maladie aux crises paralysantes pour interpréter L'hymne à l'amour d'Edith Piaf au premier étage de la tour Eiffel lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris vendredi. La Québécoise de 56 ans s'était déjà produite en ouverture des JO d'Atlanta en 1996.

"Si je dois revenir chanter, ce sera pour les Jeux Olympiques."



4 ans après sa dernière performance sur scène, voici la sublime performance de Céline Dion qui reprend "L'hymne à l'amour" d'Edith Piaf.#ceremoniedouverture#paris2024pic.twitter.com/Y7qM4ARKNO — France tv (@FranceTV) July 26, 2024

Un lien particulier avec la France

Peu l'imaginaient à Paris en visionnant le passage choc du récent documentaire Je suis : Céline Dion, où elle apparait secouée de spasmes, terrassée par la douleur, en pleine crise. Le syndrome de la personne raide (SPR), pathologie neurologique rare, sans remède connu, l'a contrainte à abandonner tournées et concerts-résidence ces dernières années. Mais entre les manifestations de ce mal, l'artiste peut mener une vie normale.

La diva a un lien particulier avec la France, où elle a explosé avec l'album D'eux (1995), écrit par le compositeur français Jean-Jacques Goldman. En 1997, c'est la planète qui succombe avec My heart will go on, sur la B.O. du blockbuster Titanic de James Cameron.