Victoire d'Ocon en F1 : "Le symbole de la résilience d'Esteban", pour le patron d’Alpine

INTERVIEW

Il est monté sur la plus haute marche du podium devant deux légendes vivantes de la Formule 1, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Le pilote français Esteban Ocon a frappé un grand coup dimanche en s'imposant au Grand Prix de Hongrie, sa première victoire en Formule 1 pour son 78e GP. Pour le patron de l'écurie Alpine, dont fait partie Esteban Ocon et qui appartient au constructeur automobile français Renault, la course de dimanche a été "le symbole de la résilience d'Esteban et de toute l'équipe", comme il l'explique lundi sur Europe 1.

"C'est la consécration et la preuve évidente de son talent"

"Ce n'est pas une course qui est volée, entre guillemets, dans les dix derniers tours. C'est une course que l'on mène depuis le début et qu'il faut tenir. Et tenir demande en coulisses un travail incroyable de toute l'équipe dans la gestion du fuel, des pneus, des intervalles et des arrêts aux stands", justifie Laurent Rossi. Pour lui, c'est aussi et clairement "un tournant" dans la carrière de son pilote. "C'est la consécration et la preuve évidente de son talent."

"Ça va lui permettre, ainsi qu'à tout le monde autour de lui et même en dehors de l'équipe, à tous ceux qui doutaient - et il y en avait quelques-uns quand on a signé trois ans (avec lui) -, de comprendre pourquoi j'ai autant de foi et pourquoi on a autant de foi, toute l'équipe Alpine, dans ce pilote", ajoute le directeur général.

"Je suis vraiment très fier de l'équipe"

"C'est une grande fierté. Une grande fierté pour la marque Alpine mais aussi pour le groupe Renault qui est derrière tout ça. C'est aussi une grande fierté pour l'équipe qui travaille d'arrache-pied depuis le début de la saison, et depuis plusieurs saisons d'ailleurs, et qui a vu des difficultés s'accumuler autour d'elle mais qui a continué à travailler très fort pour aller chercher tout ce qui était possible, jusqu'à une victoire", poursuit-il. "Je suis vraiment très fier de l'équipe."

Pour l'écurie Alpine, cette victoire a aussi été l'occasion d'inscrire des points importants dans sa quête des places d'honneur au championnat des constructeurs. "L'objectif est de progresser régulièrement en F1 jusqu'à pouvoir gagner des courses régulièrement et gagner des championnats", rappelle Laurent Rossi. "Et donc être cinquième, ce qui est le classement obtenu l'année dernière, reste important pour nous parce qu'on veut rester sur une dynamique de progression."

Pour le patron d'Alpine, aller "chercher tous les points possibles" permet "d'emmagasiner de l'expérience et de l'excellence opérationnelles". "C'est ce qu'on a vu (dimanche). Il y a vraiment eu l'excellence stratégique et opérationnelle mise en place pour amener une voiture qui n'a pas sa place sur le podium normalement, soyons très clairs, sur le podium. C'est vraiment une démonstration de force."