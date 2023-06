Vers une fusion de la WTA avec l'ATP : «Une idée complètement illusoire» pour Christophe Thoreau

La WTA a annoncé mardi son intention de remodeler son calendrier pour inclure des événements partagés avec l'ATP, qui conduiront à terme à une parité des dotations entre femmes et hommes dans les dix prochaines années. "C'est une idée complètement illusoire. Il faut rappeler le contexte : c'est un sport qui est dirigé par de multiples organisations (l'ITF, l'ATP, la WTA), d'autant plus que la WTA et l'ATP ont pris des chemins différents", a rappelé Christophe Thoreau dans l'émission Europe 1 Sport (en direct tous les soirs de 20 heures à 23 heures sur Europe 1).

Dotations égales d'ici 2027

Le plan prévoit que les meilleures joueuses participent régulièrement à des compétitions de premier ordre, de niveau WTA 1000 et WTA 500, qui seraient alors combinées avec des épreuves masculines de même niveau. Ces compétitions bénéficieraient de dotations égales d'ici 2027 tandis que les événements non combinés d'une semaine atteindront l'objectif de parité d'ici 2033. "Ils ne prennent pas les bonnes décisions, je ne suis absolument pas d'accord avec ce genre de choses. Federer avait lors du Covid qu'il fallait se regrouper mais c'est resté lettre morte parce que de toutes manières c'est impossible à se faire", a ensuite renchérit Benoît Maylin, critiquant vertement ce projet de fusion.

La WTA compte porter à dix le nombre de tournois de niveau 1000, dont plusieurs s'étendront sur deux semaines avec un plateau plus étoffé, comme c'est déjà le cas à Miami et Indian Wells. Dans cette optique, Rome a franchi le pas cette année, Madrid et Pékin le feront en 2024, Cincinnati et Montréal en 2025 pour atteindre le même niveau de prix en 2027.

D'autres événements WTA 1000 seraient des tournois d'une semaine à Doha et à Dubaï en février et sur un site à déterminer en octobre, avec des dotations égales d'ici à dix ans. Le nombre d'événements de niveau 500 passera à 17 avec des étapes à Tokyo, Brisbane, Charleston, San Diego, Washington, Séoul, Berlin, Adélaïde, Abu Dhabi, Eastbourne, Monterrey, Strasbourg, Zhengzhou et Stuttgart, ainsi que la United Cup et deux événements dans des lieux non annoncés.