US Open : la Française Caroline Garcia peut-elle recréer l'exploit de Cincinnati ?

L'US Open de tennis commence ce lundi à New York. Caroline Garcia, la Française de 28 ans, fait partie des favorites du tournoi. On a envie d'y croire face à sa forme étincelante, qui est le fruit d'une renaissance. Il n'y a pas une joueuse sur le circuit féminin plus en forme que la Française. Les statistiques le confirment : Caroline Garcia reste sur 26 victoires lors de ses 30 derniers matches. Une confiance retrouvée grâce notamment à son entraîneur Bertrand Perret, choisi par la Parisienne en début d'année pour prendre la succession de son père Louis-Paul, qui la suivait depuis 2012.

Un changement de coach bénéfique

Force est de constater que ce changement est bénéfique. Trois tournois remportés sur les trois derniers mois avec en point d'orgue le tournoi WTA 1000 de Cincinnati qui l'a vu éliminer, au passage, trois membres du Top 10 mondial. C'était sa première victoire à ce niveau depuis cinq ans.

Il y a comme une impression que les planètes s'alignent pour la Française, qui est désormais dans le Top 20 mondial aux côtés des meilleures. Un classement qu'elle n'avait plus connu depuis 2019.

Faire mieux qu'à Cincinnati

Caroline Garcia impressionne ses fans comme ses pairs, et semble armée comme rarement auparavant pour tenter d'aller chercher le plus grand titre de sa carrière. Il faudra faire aussi bien, voire mieux, qu'à Cincinnati. Cela passera d'abord par une victoire pour son entrée en lice aujourd'hui face à la 90e joueuse mondiale, la Russe Kamilla Rakhimova.