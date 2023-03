Un manga pour «les passionnés du sport» : quand l'escrimeur Enzo Lefort écrit son histoire avant Paris 2024

Deux fois champion du monde, une fois champion olympique, le fleurettiste Enzo Lefort s'est lancé un nouveau défi. Invité de l'émission Europe 1 Sport, l'athlète de l'équipe de France a évoqué, au micro de Cédric Chasseur, son autre passion, les mangas. C'est ainsi qu'il a décidé d'éditer un livre animé retraçant son histoire et sa carrière de sportif professionnel. Édité par les éditions Blacklephant, le manga, intitulé Enzo, sort en librairie ce mardi.

Et Enzo Lefort a laissé transparaître son impatience : "J'ai hâte de voir les retours des lecteurs. Parce que c'est vrai que cet ouvrage, on l'a imaginé pour les jeunes, les plus jeunes, les moins jeunes, mais aussi les passionnés du sport et non pas ceux de sport", s'est enthousiasmé le champion olympique 2021 de fleuret par équipes.

"Valeurs à partager"

Dans Enzo, le fleurettiste français se livre de manière intime et met en scène son entourage alors peu connu du grand public. Le natif de Cayenne y évoque sa "compagne, (sa) fille, (sa) sœur et tous les copains rencontrés" dans sa vie de tous les jours. "Mes adversaires vont trouver ça intéressant parce qu'on retrouve toutes les personnes que j'ai pu côtoyer durant ma carrière et qui ont fait de moi l'escrimeur et l'homme que je suis", s'est projeté Enzo Lefort.

Ce manga, le fleurettiste l'a construit à partir des Jeux olympiques de Tokyo en 2021. "C'est le plus grand, le plus haut niveau de compétition auquel un escrimeur peut peu à peu accéder", a-t-il justifié. Un récit autour de cet événement qui permet de mieux comprendre comment l'athlète en est arrivé là. À partir de ces JO, Enzo Lefort use de "flashback où on (le) voit faire ses débuts d'escrime en Guadeloupe". Une construction à contre-courant de la construction chronologique pour mettre en perspective le travail accompli pour atteindre le haut niveau.

Tourné vers Paris 2024

N'en demeure que cette passion pour les mangas n'estompe en aucun cas la passion et l'implication d'Enzo Lefort dans son sport. Le Français reste concentré sur son prochain objectif, les Jeux olympiques d'été en 2024. "Je sais qu'avant d'arriver à Paris 2024, il va y avoir des étapes intermédiaires. Il y a des Coupes du monde, des championnats d'Europe, des championnats du monde qui sont tous qualificatifs pour les JO. Pour atteindre cet objectif, il faut s'en fixer à court et moyen terme" a-t-il expliqué dans Europe 1 Sport.

Diverses compétitions attendent donc le fleurettiste. Et les fans de sport pourront les suivre. Après la sortie de ce premier tome, Enzo Lefort annonce qu'il y en aura "trois autres en 2023, un en 2024 avant les Jeux et un pour après les JO". Le fleurettiste espère ainsi pouvoir partager avec ses lecteurs ses futurs succès. Pour les prochains tomes, les "pages sont vierges. Ce sera donc à moi de les écrire", a conclu le médaillé d'or des JO de Tokyo 2021.