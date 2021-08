JO/Escrime : les fleurettistes français s'emparent de la médaille d'or !

La revanche de l'escrime tricolore ! Les fleurettistes ont remporté la médaille d'or des Jeux olympiques de Tokyo dimanche dans l'épreuve par équipes grâce à leur victoire en finale contre la Russie (45-28). Les Français vengent ainsi les sabreuses qui s'étaient inclinées la veille, en finale, contre les athlètes russes. Ce cinquième titre olympique, la 21e breloque des Jeux pour la délégation tricolore, permet à la France de grimper en 7e position au tableau des médailles.

L'équipe de France composée d'Erwann Le Péchoux, Enzo Lefort, Julien Mertine et Maxime Pauty a remporté la médaille d'or du tournoi olympique dimanche à Chiba, en dominant les Russes concourant sous pavillon neutre Timur Safin, Anton Borodachev et Kirill Borodachev. La médaille de bronze est revenue aux Américains Alexander Massialas, Race Imboden et Gerek Meinhardt, qui ont aisément battu le Japon 45 touches à 31 lors de la "petite" finale.

Une victoire sans vraiment trembler

En finale, Enzo Lefort, champion du monde 2019, et Erwann le Péchoux, tous deux médaillés d'argent à Rio 2016, ainsi que Julien Mertine, n'ont pas eu beaucoup de mal pour dominer (45-28) les frères jumeaux Anton et Kirill Borodachev (21 ans), jusqu'alors seulement titrés chez les juniors, épaulés par Timur Safin, qui faisait déjà partie de l'équipe russe championne olympique à Rio.

Sans vraiment trembler, malgré quelques relais plus laborieux, les Bleus, qui avaient perdu à Rio après avoir dominé une bonne partie du match, ont pris leur revanche. Avec cinq médailles, dont deux titres (les garçons au fleuret et Romain Cannone à l'épée), l'escrime française à Tokyo fait mieux qu'à Rio 2016 (3 médailles, dont un titre).

Manon Brunet a remporté le bronze au sabre lundi, les fleurettistes Ysaora Thibus, Pauline Ranvier, Astrid Guyart et Anita Blaze ont rapporté l'argent de Tokyo, jeudi, de même que les sabreuses Manon Brunet, Cécilia Berder, Sara Balzer et Charlotte Lembach, samedi.