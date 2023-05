«Un immense privilège» : une star de rugby néo-zélandaise rejoint Pau en Top 14

Le 2e ligne double champion du monde avec la Nouvelle-Zélande, Sam Whitelock, a signé un contrat de deux ans avec Pau qu'il rejoindra après la Coupe du monde et où il retrouvera son petit frère Luke, a annoncé mercredi le club béarnais. La filière All Black fait son retour en Béarn. Après le centre Conrad Smith et l'ouvreur Colin Slade, c'est au tour de Sam Whitelock (34 ans), autre champion du monde, de rejoindre la cité d'Henri IV.

Le All Black aux 143 sélections, régulièrement capitaine, est le joueur le plus capé en activité et le troisième de tous les temps derrière son compatriote Richie McCaw (148) et le Gallois Alun Wyn Jones (158). Il a gagné 4 fois le Super Rugby et remporté le Rugby Championship à sept reprises.

"Marque de confiance"

"Accueillir Sam Whitelock à la Section est un immense privilège et une belle marque de confiance, a déclaré son manager Sébastien Piqueronies. Si notre projet est basé sur un effectif jeune et prometteur, nous avons toujours souhaité l'encadrer de joueurs expérimentés. Un de plus nous rejoint et pas des moindres. L'expérience, la dureté, le professionnalisme et l'esprit compétiteur qui animent Sam vont beaucoup apporter au sein du club".

À Pau, qui sera sa deuxième expérience à l'étranger après une pige en 2019 au Japon, Sam Whitelock retrouvera son frère Luke (32 ans, 7 sélections). "J'ai hâte de découvrir le rugby en France et de faire face à ce challenge, a-t-il commenté sur un communiqué du club. C'est génial de pouvoir jouer avec mon frère dans la même équipe et non pas l'un contre l'autre. Nous sommes impatients avec ma famille de découvrir la culture française et d'apprendre la langue".

Joe Simmonds déjà recruté

Mardi, la Section paloise, qui a assuré son maintien en Top 14 dimanche à l'occasion de la 26e et dernière journée, avait annoncé le recrutement de l'ouvreur anglais Joe Simmonds en provenance d'Exeter. Par ailleurs, le club béarnais a prolongé les contrats de deux de ses internationaux qui disputeront la Coupe du monde cet automne: le pilier argentin Ignacio Calles s'est engagé jusqu'en 2025 et le pilier tonguien Siate Tokolahi jusqu'en 2024 avec option pour une année supplémentaire.