Un basketteur brésilien reçoit par erreur un virement de 350.000 euros destiné à son homonyme

Quand Flamengo se trompe de Joao Victor Gomes da Silva. Au début du mois de mars, le club brésilien a effectué un virement de 350.000 euros à un basketteur amateur, comme le rapporte le média Globo. Problème : l'argent devait initialement être versé à un footballeur évoluant dans le club anglais de Wolverhampton. Une drôle de bévue qui s'explique par l'identité rigoureusement identique des deux joueurs : Joao Victor Gomes da Silva.

Le basketteur brésilien de 19 ans était en voyage lorsqu'un SMS envoyé par sa mère l'a informé de l'erreur, a-t-il indiqué dans les colonnes de Globo. Tout comme son homonyme de Wolverhampton, âgé lui de 22 ans, il a également évolué à Flamengo par le passé, dans la section basket du club basé à Rio de Janeiro. Un point commun avec la nouvelle recrue du 13e de Premier League qui pourrait expliquer cette improbable étourderie.

"J'ai même eu peur"

Une bourde accueillie avec méfiance par le jeune basketteur qui évolue désormais dans les ligues inférieures brésiliennes . "J'ai même eu peur parce que, jusque-là, je ne savais pas d'où venait l'argent. Mon parrain m'a également dit que je devais faire attention car quelqu'un pourrait utiliser mon compte pour blanchir de l'argent", a-t-il déclaré, toujours auprès de Globo.

Quelques jours plus tard, Flamengo s'étant aperçu de l'impair qu'il venait de commettre, le milieu de terrain de Wolverhampton a pu obtenir le virement qui lui revenait après une saisine de la Cour fédérale destinée à récupérer l'argent. Recruté cet hiver pour plus de 18 millions d'euros par le club du sud de l'Angleterre, Joao Victor Gomes da Silva était également ciblé par l'Olympique Lyonnais. Pour son tout premier match avec les Wolves, il s'était illustré en inscrivant le but de la victoire sur la pelouse de Southampton.