Troyes-PSG : les Parisiens dans une situation délicate avant leur déplacement

Samedi soir, Lens a repris la deuxième place du championnat aux Marseillais, grâce à une victoire 2 buts à 1 à domicile. Désormais, les Lensois ne sont qu'à trois points du Paris Saint-Germain qui joue dimanche soir à 20h45 contre Troyes, une rencontre à suivre en direct et en intégralité dans l'émission Europe 1 Sport. Un match a priori abordable pour les Parisiens qui doivent tout de même faire face à une ambiance pesante au sein du club.

Polémiques

Les terrains semblent bien loin pour le club de la capitale, entre les supporters mécontents devant le domicile de Neymar et le voyage non autorisé de Lionel Messi en Arabie Saoudite, suivi de ses excuses. "Je tiens à m'excuser auprès de mes coéquipiers et j'attends de voir ce que le club va faire de moi", a déclaré le joueur.

Le PSG n'est pas dans les meilleures conditions pour aborder ce déplacement à Troyes. D'autant plus que les hommes de Christophe Galtier restent sur une lourde défaite 3-1 le week-end dernier face à Lorient. Le mot d'ordre, c'est vigilance pour l'entraîneur parisien qui s'attend, comme contre Angers, à un match compliqué.

"Les Troyens vont vouloir battre le PSG"

"Troyes, qui a encore quand même l'espoir de pouvoir s'en sortir même si c'est difficile, va recevoir le Paris Saint-Germain, le champion en titre. Les joueurs vont jouer, je pense, sans aucune pression et ils vont vouloir non pas créer l'exploit, ils vont vouloir battre le Paris Saint-Germain."

Christophe Galtier se méfie des Troyens. Surtout que derrière, ça revient fort : après son succès samedi soir contre l'OM, Lens n'est plus qu'à trois points du PSG. Victoire impérative pour les coéquipiers de Kylian Mbappé s'ils veulent éviter une fin de saison plus stressante que prévu.