Trophée Andros : victime du réchauffement climatique, la mythique course sur glace tire sa révérence

Fabien Barthez, Laura Flessel, Alain Prost ou encore David Hallyday, ils tous ont un point commun, le pilotage sur neige. Ils font partie des 2.000 pilotes qui ont participé au Trophée Andros. Débuté en 1990 et après plus de 350 courses sur la glace, la discipline a tiré sa révérence samedi à Super-Besse.

"On peut dire qu'on a assisté pendant 35 ans à des belles bagarres"

Les organisateurs ont décidé de couper le contact. Pionnier des sports mécanique en organisant la première course du monde 100% électrique en 2009, le Trophée Andros est finalement victime du réchauffement climatique. Comme un symbole, la mythique course sur glace a vécu son dernier tour de piste samedi, dans un paysage dépourvu de neige.

"Ça a été une réussite. On peut dire qu'on a assisté pendant 35 ans à des belles bagarres, des belles images, tout ce qu'on peut espérer quand on est fanatique de sport automobile, de travers, d'acrobaties au volant. Je crois que ça a bien animé pendant 35 ans et on a un peu de regret que ça s'arrête", se souvient Bruno Saby, vainqueur du rallye de monte Carlos, au micro de Canal+.

L'épreuve mythique et spectaculaire, mêlant stars et champions du sport automobile, a rapidement su attirer du public. L'engouement est tel que huit étapes de la compétition ont lieu dans un Stade de France, rempli de neige pour l'occasion. Aurélien Panis, qui a soulevé son troisième titre sur la discipline, sera donc le dernier champion. Trois décennies après Eric Arpin, le premier vainqueur en 1990.