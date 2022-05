Trois questions à propos de la vente du Red Star, club mythique de Saint-Ouen

Événement ce soir ! Le Red Star dispute son premier match depuis la vente du club à un fond américain, le fond d'investissement 777 Partners. La formation du département de Seine-Saint-Denis recevra Concarneau à 20h45. En tribune, l'ambiance promet d'être moins festive. Car certains supporters ont peur que leur club de cœur, actuellement 11e de national, perde ses valeurs.

Face au stade Bauer se trouve un bar incontournable dont la devanture est sans prétention : "l'Olympic", le QG des supporters du Red Star. À l'intérieur de cet établissement, c'est un petit musée du Red star, l'âme du club y vit encore. On y retrouve sur les murs, des photos vintages de l'équipe à l'étoile rouge, des fanions et sur une table un article de presse qui explique que le Red Star vient d'être vendu. L'une des clientes et qui est une fidèle supportrice du Red Star prend son café et s'oppose clairement à la cession du club à un fond d'investissement des États-Unis : "C'est bizarre. C'est une équipe populaire, c'est Saint-Ouen, c'est le 93." Le fait que les États-Unis rachètent le club ? "Pour moi ça n'a rien à voir, je suis contre."

Pourquoi ces supporters du Red Star craignent pour leur club ?

Pour ce club du département de Seine-Saint-Denis qui a 125 ans d'existence, aux racines communistes et populaires, c'est une révolution culturelle qui passe très mal, comme le rapporte Yacine, le fils du patron du bar : "C'est super contradictoire. C'est pour cela que nous ne sommes pas favorables à leur venue", raconte-t-il.

"Le fond d'investissement n'y connaît rien au football, on ne va même pas parler du communisme ou autre, ils sont là pour faire de l'argent sur le dos du club. Ce n'est pas ça le Red Star, ce n'est pas sa fibre, on ne peut que montrer notre mécontentement", assure-t-il. Les supporters que nous avons interrogés sont globalement sceptiques sur cette vente.

Que répond le Red Star ?

Mais du côté du club, on se défend d'avoir vendu son âme au diable. Avec cette cession estime à plus de 15 millions d'euros, l'objectif est d'avoir des moyens pour développer le Red Star tout en conservant son identité, affirme sur Europe 1 son président Patrice Haddad.

"Ce sont de purs fantasmes. Je vais répondre par une question. Qui aurait la malveillance de détruire 125 ans d'héritage, social, éducatif comme le Red Star ?", demande-t-il. "Ce n'est pas moi qui suis à la tête du club depuis 15 ans, ce n'est pas non plus le nouveau propriétaire qui a perçu, à travers le travail que nous avons fait ensemble, la singularité de ce club."

Le nouveau propriétaire du Red Star va-t-il investir ?

Le club audonien va bénéficier d'un effort financier. Son budget va être augmenté de 20%. Le Red Star va préparer la saison prochaine et espère retrouver la Ligue 2. Autre enjeu, développer son centre de formation. Quant au vétuste stade Bauer qui était jusqu'alors la propriété de la ville, il a été cédé au groupe Réalités de développement territorial. Les travaux ont d'ores et déjà commencé. Il sera rénové d'ici deux ans. Mais il faudra attendre 2025 pour que Bauer retrouve sa capacité de 10.000 places et fasse définitivement peau neuve.