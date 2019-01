Transferts - Ligue 1 : Cesc Fabregas signe à Monaco

Cesc Fabregas et l'AS Monaco, c'est enfin officiel. Après plusieurs jours de rebondissements, le milieu de terrain espagnol s'est engagé pour trois saisons et demi avec le club de la Principauté. Fabregas, qui était venu à Monaco la semaine dernière passer sa visite médicale et négocier les termes de son contrat, a été libéré par le club londonien.

Après l'arrivée du défenseur central brésilien Naldo, 36 ans, en provenance de Schalke 04, celle du latéral gauche français Fodé Ballo-Touré, 22 ans, en provenance de Lille, Fabregas est la troisième recrue de Monaco, actuel 19e du classement de Ligue 1, lors de ce mercato hivernal.

L'un des symboles de la grande Espagne. A 31 ans, Cesc Fabregas n'est plus le joueur triomphant qu'il était lors de ses grandes années avec Arsenal (2003-2011), le FC Barcelone (2011-2014) et l'équipe d'Espagne. L'élégant milieu de terrain avait perdu sa place à Chelsea ces derniers mois, se contentant de quelques minutes de jeu. Mais Fabregas reste un grand nom du football européen. Longtemps, le milieu de terrain né près de Barcelone a été une référence à son poste.

Fabregas a été l'un des artisans majeurs de la grande Espagne qui a régné sur le foot mondial de 2008 à 2012, avec deux titres de champion d'Europe (2008 et 2012), et surtout un titre mondial en 2010, avec à la clé une passe décisive pour Andrés Iniesta en finale (1-0 face aux Pays-Bas). Clin d’œil du destin, il sera désormais entraîné par Thierry Henry, avec qui il a été coéquipier à Arsenal, atteignant la finale de la Ligue des champions en 2006. Loin de ces sommets, ils doivent, désormais, assurer le maintien de l'AS Monaco.