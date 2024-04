Transfert : Olivier Giroud a trouvé un accord avec le Los Angeles FC selon son entourage

Le meilleur buteur de l'équipe de France Olivier Giroud s'est mis d'accord avec le Los Angeles FC, qu'il rejoindra cet été, a-t-on appris mardi auprès de son entourage, confirmant une information de RMC. L'attaquant de 37 ans, en fin de contrat à l'AC Milan, s'est engagé pour un an et demi et doit retrouver le club californien, qui évolue dans le championnat nord-américain (MLS), à partir du 1er août, selon RMC.

Champion d'Italie en 2022

Après trois saisons à Milan, où il a été champion d'Italie (2022), Giroud va connaître son huitième club. Formé à Grenoble, il est passé par Istres et Tours avant d'exploser à Montpellier, où il a été champion de France en 2012. Il a ensuite disputé neuf saisons en Angleterre, à Arsenal (2012-2018) et Chelsea (2018-2021), avec qui il a remporté la Ligue des champions 2021.

Meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 57 buts en 131 sélections, Giroud va retrouver à "LA" son meilleur ami en équipe de France, l'ex-capitaine Hugo Lloris, qui a pris sa retraite internationale après la Coupe du monde 2022. Le gardien recordman de sélections avec les Bleus (145 capes) a signé au LAFC cet hiver.