Tournoi des VI Nations : une semaine après la raclée contre l'Irlande, le XV de France est attendu au tournant contre l'Écosse

Dire qu'il sera difficile de faire pire est un euphémisme. Les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur ce samedi contre l'Écosse pour la deuxième journée du tournoi des VI Nations. Un XV de France encore marquée par le cuisant revers concédé la semaine dernière face à l'Irlande à Marseille (38-14).

Montrer un meilleur visage contre l'Écosse

Une claque pour les hommes de Fabien Galthié qui reste sur deux défaites consécutives. Trois défaites de suite, ce n'est jamais arrivé depuis son arrivée à la tête de l'équipe de France. Il y a donc la nécessité de renouer avec la victoire. "Quand tu rentres sur un terrain, c'est toujours pour gagner", explique Thomas Ramos, l'arrière du XV de France.

Mais le joueur de Toulouse préfère relativiser l'urgence de la situation. "Je ne sais pas si c'est une obligation de gagner, mais c'est plutôt une envie", explique-t-il. Le coéquipier d'Antoine Dupont en club sait que son équipe sera "forcément attendue". "À nous d'être meilleurs et sérieux sur le terrain pour l'emporter", raconte le joueur.

Mais au-delà du résultat, les Bleus doivent montrer un autre visage. "On a rarement été humilié comme la semaine dernière", a reconnu le capitaine Gregory Alldritt. Le troisième ligne de La Rochelle concède que ses coéquipiers et lui ont passé "un début de semaine compliqué". "On avait tous un petit peu mal à la tête", reconnaît-il. Mais le staff du XV de France croit au rebond de son effectif.

"On a à cœur de faire un gros match"

Fabien Galthié a renouvelé sa confiance à une grande majorité de l'équipe vaincue au Stade Vélodrome de Marseille par l'Irlande. Il n'aura effectué que deux changements dans le XV de départ : Cameron Woki remplace Paul Willemse, suspendu, en deuxième ligne, alors que Louis Bielle-Biarrey retrouve une place de titulaire, au détriment de Yoram Moefana sur l'aile gauche. William Servat, co-entraineur du XV de France en charge de la conquête et des tâches spécifiques, attend d'ailleurs de voir "l'image d'une équipe, l'image de joueur qui mouillent le maillot et qui font les choses de manière collective".

L'adjoint de Fabien Galthié n'a pas de doute sur les capacités de ses joueurs pour rebondir. "Nos joueurs sont avant tout des hommes responsables", estime-t-il. "Aujourd'hui, ils ont à cœur de montrer que ces choses-là ne nous arrivent pas si souvent que ça". 10 défaites en 47 matches sous les ordres de Fabien Galthié, dont trois contre l'Écosse. Un adversaire qui a presque toujours posé des problèmes aux Bleus depuis 2020.

"On a à cœur de faire un gros match", prévient d'ailleurs Gregory Alldritt, comme pour annoncer la couleur. "On a envie d'être à l'initiative, de proposer du jeu, de défendre comme on a défendu pendant quatre ans". Tout ce qui a finalement manqué aux Bleus face aux Irlandais. "On veut montrer notre vrai XV de France, notre vrai visage", conclut le capitaine de l'équipe de France.