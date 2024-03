Tournoi des VI Nations : un XV de France sans surprise face à l'Angleterre

"Quand on est satisfait de la performance collective, on y touche moins." Patrick Alerttaz, entraîneur en charge de l'attaque du XV de France, avait en quelque sorte vendu la mèche dès mercredi en conférence de presse. Il ne fallait pas s'attendre à de grands bouleversements dans la composition des Bleus, qui affronteront l'Angleterre samedi à Lyon, en clôture du Tournoi des VI Nations. Une tendance déjà aperçue cette semaine lors des entraînements, et que Fabien Galthié a confirmé ce jeudi.

"Répondre présent à nouveau"

En conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby a renouvelé sa confiance aux joueurs qui ont battu brillamment le pays de Galles, dimanche dernier à Cardiff (24 - 45). Il n'y a aucun changement dans le XV de départ, ni sur le banc des remplaçants. "C'est la performance du week-end dernier", qui a motivé Fabien Galthié dans son choix de ne pas toucher à sa feuille de match. "On a choisi de faire les choses en cohérence, ressentir les énergies. C'est toujours le terrain qui parle", ajoute le sélectionneur, qui évoque d'une "remobilisation" de ses joueurs la semaine dernière.

Le patron des Bleus décide notamment de reconduire le duo formé par Nolann le Garrec et Thomas Ramos en charnière, associés pour la première fois ensemble d'entrée de jeu et auteurs d'une solide performance lors du dernier match. Nicolas Depoortere au centre, Emmanuel Meafou en deuxième ligne et Léo Barré à l'arrière, vont de leur côté connaitre leur deuxième sélection avec le XV de France. "Cette même équipe à un nouveau challenge. Il faut répondre présent à nouveau", déclare Fabien Galthié, au moment d'évoquer le choc à venir contre l'Angleterre, battu il y a un an à Twickenham 50 à 10, lors d'une victoire record du XV de France de l'autre côté de la Manche.