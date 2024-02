Tournoi des VI Nations : quel est l'état d'esprit du XV de France à 48h de son match face à l’Italie ?

Un XV de France revanchard. Ecrabouillés par l’Irlande à Marseille en ouverture du tournoi des VI Nations, les Bleus restent sur une victoire contre l’Ecosse, il y a 10 jours. Une victoire arrachée dans la douleur, après un essai refusé aux Calédoniens en toute fin de rencontre. Les joueurs de Fabien Galthié n’ont donc pas vraiment rassuré. Mais ils misent beaucoup sur le match contre l’Italie, dimanche. Une rencontre qu’ils préparent dans leur camp de Marcoussis.

L’Italie, l’adversaire idéal ?

Malgré la pluie, le XV de France répète ses gammes, sous les yeux de Fabien Galthié, toujours caché derrière ses lunettes. Un sélectionneur sous pression. Si les Bleus ont gagné en Écosse il y a 10 jours, la victoire était sans la manière. Contre l’Italie dimanche, il faudra corriger le tir comme le confirme le 3ème ligne François Cros. "On est impatient d’être à dimanche. On est content d’avoir réussi à gagner en Écosse, ce qui n’est pas chose aisée. Mais en effet, on a envie de se libérer, de faire un match plus abouti encore et de continuer à monter parce qu'on a vu des choses intéressantes la semaine dernière mais on ne s’est pas encore libéré sur notre jeu", souligne-t-il.

Pour ça, l’Italie, abonnée aux cuillères de bois et ces tournois sans aucune victoire, pourrait être la victime idéale selon François Cros. "Idéal, je ne sais pas parce qu’ils font quand même un bon début de tournoi. Ils ne sont pas loin de l’emporter contre l’Angleterre. C’est une équipe qui adore jouer contre nous et qui va vouloir le montrer. Il faut qu’on se méfie justement de l’image que l’on a donnée sur les deux premiers matches, ça va les nourrir et ils vont vouloir appuyer là-dessus", prévient-il au micro d'Europe 1. Et peut-être aussi profiter de l’absence du capitaine Grégory Aldritt, blessé et qui ne pourra pas cette fois suppléer Antoine Dupont… Le brassard de capitaine sera porté par Charles Ollivon.