Tournoi des VI Nations : l'Irlande fait craquer l'Écosse et s'approche du Grand Chelem

En gagnant à l'usure (22-7) en Écosse, dimanche, l'Irlande, emmenée par Johnny Sexton devenu le co-meilleur marqueur de l'histoire du Tournoi des VI Nations, s'est offert le droit de rêver à un Grand Chelem samedi prochain, lors de la réception de l'Angleterre. Plein d'audace, le XV du Chardon a tenu tête pendant un peu plus d'une période à la machine verte, qui ne menait que 8-7 à la pause, mais deux essais coup sur coup de James Lowe et Jack Conan à l'heure de jeu ont définitivement fait basculer la rencontre.

Les Écossais dépassés par leur enthousiasme

L'Ecosse a parfois été dépassée par son enthousiasme, à l'image de cette prise de risque insensée, dès la 6e minute, avec une touche rapidement jouée à cinq mètres de sa ligne et qui a failli aboutir à un essai adverse, finalement refusé par l'arbitre car elle avait été jouée avec un ballon différent. Juste avant la pause aussi, alors qu'ils avaient une pénalité dans l'axe et dans le camp adverse, les Ecossais ont préféré taper en touche plutôt que d'essayer de repasser devant au score.

Malgré le ballon bien assuré sur le lancer, l'offensive écossaise a fini en touche après avoir balayé le terrain de droite à gauche. Ils avaient tout de même pris un temps l'avantage quand, après plusieurs temps de jeu, Sione Tuipulotu avait servi Huw Jones à hauteur pour franchir le dernier mètre et demi (7-3). Sans un plaquage héroïque de Hugo Keenan à quelques mètres de sa ligne, sur le colosse Duhan van der Merwe, lancé, les locaux auraient pu reprendre l'ascendant (32e).

L'Irlande peut être battue si l'adversaire réussit le match parfait

Mais Greg Tonwsend déplorera sans doute aussi un manque de discipline problématique dans un tel match. Avec 10 pénalités concédées contre 6 à l'Irlande et surtout deux contestations qui lui ont coûté dix mètres, l'Ecosse ne s'est pas facilité la tâche. Mais elle a malgré tout montré que cette Irlande, qui avait fait si forte impression jusque-là, notamment en dominant proprement la France à Dublin (32-19), peut être battue, même si cela demande un match presque parfait.

Les hommes d'Andy Farrell ont répondu présent, même s'ils ont senti l'impact physique adverse en perdant les avants Caelan Doris, Dan Sheehan et Iain Henderson en première période et en évoluant à partir de la 48e sans talonneur après la blessure de Ronan Kelleher, le remplaçant de Sheehan. À dix minutes de la fin, Garry Ringrose a aussi dû être évacué sur une civière et avec une minerve après un choc à la tête, alors qu'il essayait de plaquer Blair Kinghorn.

Contourner plutôt que percer

Mais les verts ont dominé le match et sans des défenses héroïques et parfois roublardes sur leur ligne des Ecossais (10e, 35e), le score aurait pu gonfler avant la pause. La machine verte s'est vraiment mise en route à la 27e quand, après avoir gagné du terrain sur chaque porté, l'offensive est partie au large où Matt Hansen a résisté à la charge de van der Merwe pour aplatir en coin (7-8). En seconde période, après un début équilibré, ils ont à nouveau contourné plutôt que percé le rideau bleu sombre pour créer le premier écart significatif (7-15, 56e), grâce à l'autre ailier, James Lowe, et la botte de Sexton.

Quatre minutes plus tard, encore une fois le long de la touche, Jack Conan a enfoncé le clou, offrant à Sexton la possibilité d'égaler le record du nombre de points inscrits dans le Tournoi qui appartenait à Ronan O'Gara avec 557 unités. L'ouvreur du Leinster ne s'est pas fait prier (7-22, 61e). Humiliés chez eux 10-53 par la France samedi, les Anglais peuvent trembler avant leur déplacement à Dublin, car il faudrait un miracle pour que les Bleus, encore mathématiquement en course s'ils écrasent le faible pays de Galles, gardent leur trophée.