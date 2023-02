Tournoi des VI Nations : le joueur, le chiffre, la déclaration, ce qu'il faut retenir du match Italie-France

Le match entre la France et l'Italie, disputé dimanche et comptant pour la première journée du Tournoi des VI Nations, a tourné à l'avantage des Bleus. Dans la douleur, le XV de France l'a emporté 29 à 24 face à une valeureuse équipe d'Italie.

Et pour cette première victoire dans ce Tournoi 2023, les Bleus peuvent remercier Matthieu Jalibert. Pris dans le piège tendu par l'Italie, empêtré dans son indiscipline, le XV de France n'a dû son salut qu'au demi d'ouverture de l'UBB, tout juste entré en jeu, et un superbe travail d'un autre finisseur, Romain Taofifenua, le percutant deuxième ligne de Lyon. Considéré comme un remplaçant de luxe avec les Bleus, Jalibert a joué son rôle à merveille avec son deuxième essai international, le premier depuis novembre 2021 contre la Géorgie.

Le chiffre

40. Déjà joueur le plus capé du groupe de Fabien Galthié, le centre du Racing 92 Gaël Fickou (28 ans, 75 sélections) est devenu dimanche le joueur du XV de France ayant joué le plus de matches dans le Tournoi des six nations. Une histoire commencée à dix-huit ans à peine, en mars 2013, par une victoire contre l'Ecosse (23-16). Il a connu trois sélectionneurs depuis : Guy Novès, Jacques Brunel et Galthié.

La déclaration

"Il n'y a pas de quoi sauter partout après cette victoire. On a été trop indisciplinés, on doit tourner à plus de vingt pénalités (18), on sait bien qu'à ce niveau ce n'est pas jouable et qu'il va falloir très vite rectifier le tir. On va l'analyser mais on n'a pas su stopper cette contagion qui nous a pris dès le début du match. On a eu des mots sur ça évidemment à la mi-temps, on n'a pas su rectifier le tir en temps réel donc il va falloir le faire dans la semaine." Le capitaine Antoine Dupont n'a pas mâché ses mots face à l'indiscipline française.