Tournoi des VI Nations : Laurent Labit, entraîneur adjoint des Bleus, veut «bien finir» face aux Gallois

Le XV de France entend "bien finir le Tournoi" des VI Nations, a assuré l'entraîneur de l'attaque française Laurent Labit, mardi, à quelques jours d'affronter le pays de Galles au Stade de France, lors de la cinquième et dernière journée. "On a un Tournoi à bien finir : on a encore une main sur le trophée. On sait que ça ne dépend pas que de nous. On voit l'engouement autour de nous, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. C'est un grand plaisir de retrouver le Stade de France, nos supporters et de partager ça avec eux", a expliqué Labit en conférence de presse.

Le XV de France, qui a signé le Grand Chelem la saison dernière, peut espérer remporter le Tournoi 2023 face au pays de Galles samedi (15h45), en cas de faux pas de l'Irlande, dernière équipe invaincue, devant l'Angleterre. "On ne va pas se laisser griser (après la victoire contre l'Angleterre). Joueurs et staff, on n'était pas satisfaits de nos prestations sur les trois premières journées : on était tous fautifs et on avait à cœur de faire un grand match à Twickenham. Les Gallois restent les Gallois mais on reste concentrés sur nous mêmes pour maintenir notre niveau et profiter de l'instant avec notre public", a ajouté l'entraîneur en charge de l'attaque des Bleus.

"Un match difficile"

Karim Ghezal, co-entraîneur en charge de la conquête et des tâches spécifiques, s'attend de son côté à "un match difficile : le pays de Galles a gagné le Tournoi en 2021, ils ont des joueurs expérimentés. Ils vont venir ici, ils vont peut-être aller chercher des points. Il faudra tenir compte de l'environnement, des conditions, de l'arbitrage… Ce sera un match costaud", a-t-il abondé.

"On veut être en position de gagner des compétitions, on est toujours là même si on n'a pas toutes les clés en main", a-t-il poursuivi. "On a toujours la possibilité de gagner un match, d'être numéro 1 mondiaux à 19h après la rencontre. On verra ensuite à 21h (après Irlande-Angleterre). Ce serait mieux s'ils ne jouaient pas mais bon… (rires) On est dans les clous et c'est ça le plus important".