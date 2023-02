Tournoi des VI Nations : le joueur, le chiffre, la déclaration, ce qu'il faut retenir de France-Écosse

Le match entre la France et l'Écosse, remporté par les Bleus (32-21) et comptant pour la troisième journée du Tournoi des six nations a été marqué par deux cartons, un pour l'Écosse puis un pour la France. Avec cette victoire bonifiée, les Bleus reviennent à hauteur du XV du Chardon au classement.

Le joueur

Mohamed Haouas. L'Écosse ne lui réussit décidément pas. Exclu il y a trois ans à Murrayfield, pour la première défaite de l'ère Galthié, le pilier retrouvait le Tournoi et les Bleus. Dimanche, il a à nouveau été expulsé, cette fois pour une faute grossière (13e). Un manque de maîtrise, un geste coupable, un carton rouge qui faite tache… Suppléé par Sipili Falatea, qui a fait une entrée probante, le "bad boy" du MHR, déjà derrière le colosse du Stade rochelais Uini Atonio dans la hiérarchie, a sans doute perdu des points en vue du Mondial 2023 en France.

Le chiffre

Pour sa troisième sélection de rang, le jeune ailier des Bleus Ethan Dumortier a inscrit son deuxième essai international. Le joueur de Lyon, meilleur marqueur du Top 14, s'affirme à chaque sortie comme une alternative crédible sur l'aile, derrière le Toulonnais Gabin Villière et le Clermontois Damian Penaud. Il avait ouvert son compteur contre l'Italie pour sa première cape.

La déclaration

"C'est vraiment dur à avaler. On a été bons donc on est déçus. On s'est créé pas mal d'occasions mais on n'a pas su les concrétiser. Après les trente premières minutes, je pense qu'on était la meilleure équipe. C'est une occasion ratée mais je suis fier de la façon dont on a réagi après un début compliqué. On savait que ce serait un gros match, on savait qu'on aurait des chances, on savait qu'on serait plus en forme… mais c'est décevant." Le capitaine de l'Écosse Jamie Ritchie était visiblement déçu après la rencontre.