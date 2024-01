Tournoi des VI Nations : découvrez la composition du XV de France face à l'Irlande vendredi

Le deuxième ligne du Stade français Paul Gabrillagues, qui n'a plus joué en Bleu depuis le Mondial-2019 au Japon, sera titulaire contre l'Irlande en match d'ouverture du Tournoi des six nations, vendredi à Marseille, où le centre Yoram Moefana débutera à l'aile. Trois mois après la déception de la Coupe du monde en France, le sélectionneur Fabien Galthié a reconduit dix des quinze titulaires du quart de finale perdu face à l'Afrique du Sud (29-28).

Paul Gabrillagues titulaire

Gabrillagues (30 ans, 16 sélections) n'a plus joué en Bleu depuis le quart de finale, perdu face au pays de Galles (20-19), lors du Mondial-2019 au Japon : 1580 jours plus tard, il va donc connaître une dix-septième cape, sa première titularisation depuis la victoire devant les Tonga (23-21) au Japon, profitant des blessures de Thibaud Flament et Emmanuel Meafou ainsi que de la méforme de Cameron Woki.

Le capitaine du Stade français est associé dans la cage au Montpelliérain Paul Willemse (31 ans, 31 sél.), qui avait raté le Mondial sur blessure et qui, lui, n'a plus été titulaire depuis la victoire face à l'Australie (41-17) en août.

L'autre principale nouveauté se nomme Yoram Moefana : le centre de Bordeaux-Bègles a relégué sur le banc son coéquipier Louis Bielle-Biarrey (20 ans, 7 sél.), titulaire à l'aile pendant le Mondial-2023 mais moins à l'aise sur les ballons aériens que Moefana, un secteur clé face aux tenants irlandais. Le Futunien va évoluer avec le maillot du N.11 en Bleu pour la première fois depuis la victoire devant les Fidji (34-17), le 19 août.

François Cros sera aligné aux côtés de Charles Ollivon et de Grégory Alldritt

Autre entrant, le troisième ligne François Cros (29 ans, 27 sél.), qui sera aligné aux côtés du Toulonnais Charles Ollivon et du capitaine rochelais Grégory Alldritt. Cros, qui était remplaçant contre les Boks, supplée son partenaire à Toulouse, Anthony Jelonch, blessé au genou droit contre Bath (31-19) en Champions Cup il y a neuf jours.

Enfin, le demi de mêlée Maxime Lucu (31 ans, 18 sél.) est à nouveau associé dans la charnière à son coéquipier girondin Matthieu Jalibert. Lucu, habituel N.2 dans la hiérarchie, remplace le capitaine Antoine Dupont, qui a fait une croix sur le Tournoi pour préparer les épreuves de rugby à VII des Jeux olympiques de Paris-2024. Toujours invaincu avec le XV de France, Lucu avait déjà assuré l'interim lors de la Coupe du monde, après la fracture de la machoire de Dupont.

Au total, cette sélection compte 28 ans et 31 sélections de moyenne. Le banc est articulé en 6-2 (six avants, deux arrières), avec Bielle-Biarrey et le demi de mêlée Nolann Le Garrec.